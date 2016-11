Westfalenpost: EU-Beitritt der Türkei

(ots) - Das klare "Nein" spricht sie noch immer nicht

öffentlich aus. Aber im kleinen Kreis lässt Angela Merkel schon seit

Langem keinen Zweifel mehr daran, dass ein EU-Beitritt der Türkei für

sie nicht in Frage kommt. Eigentlich hatten die Verhandlungen

zwischen Ankara und Brüssel schon vor dem Putschversuch keine Chance

auf Erfolg. Jetzt entfernt sich Erdogan zunehmend vom Wertesystem des

Westens. Das Argument, eine EU-Mitgliedschaft würde den Sultan vom

Bosporus schon zügeln, zieht nicht mehr: Der Mann ist radikal und

beratungsresistent. Seine Partner sucht er sich jetzt im Osten. Alle

aktuellen EU-Mitgliedsländer lehnen die Türkei als Mitglied ab.

Frankreich hat sogar eine Volksabstimmung an den möglichen Beitritt

gekoppelt. Um das Ergebnis vorherzusagen, bedarf es keiner

seherischen Fähigkeiten. Schon jetzt ist die Staatengemeinschaft mit

der Komplexität der Probleme überfordert, der Nationalismus in Europa

nimmt zu. Bundeskanzlerin Merkel sollte den Mut aufbringen, auch

öffentlich deutlich Stellung zu beziehen. Die Türkei wird auf

absehbare Zeit nicht Mitglied der Union. Am meisten bedauern sollten

das nicht die Kern-Europäer - sondern die Menschen in der Türkei.







