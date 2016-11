Planeten-Klangschale Wasserstoffgamma - Harmonie pur

(firmenpresse) - Die Klangschale Wasserstoffgamma steht für absolute und allumfassende Harmonie. Und sie ist universell einsetzbar.

Das Element Wasserstoff kommt am häufigsten in unserem Universum vor und ist in allen Formen des Lebens auf der Erde vorhanden. Wasserstoff ist das kleinste aller bekannten Atome und das erste Element im Periodensystem.

Die Schwingungen des Wasserstoffatoms zeugen von universellen Strukturen und alles umfassender Harmonie, vom Eins-sein mit dem Universum, mit dem Kosmischen und der Schöpfung.

Klangschalen mit der Frequenz Wasserstoffgamma unterstützen dabei, uns wieder harmonisch zu stimmen. Vergleichbar mit einem Musikinstrument, können uns Stress, Ängste und Sorgen regelrecht verstimmen und aus dem Gleichgewicht bringen, sodass Dysharmonien in uns entstehen, oft in Form von einem Übermaß an Spannung im Körper. Der Klang Wasserstoffgamma bringt uns hier in einen harmonischen Zustand zurück und dies auf körperlicher, mentaler, emotionaler und energetischer Ebene.

Schenken Sie sich und anderen inneres Gleichgewicht und ein Gefühl der tiefen und umfassenden Harmonie.

Planetenschalen Wasserstoffgamma sind im Online-Shop von Abaton Vibra erhältlich: https://www.sound-spirit.de/shop/Die-ganze-Welt-der-Klangschalen/Planetenschalen-sind-Klangschalen-mit-bekannter-Wirkung/Wasserstoffgamma-KlangschaleHeile-Deine-seelischen-Wunden/





Abaton Vibra bedeutet "Schwingungen des Allerheiligsten". Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

