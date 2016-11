Rheinische Post: Hilfen für Schulen: Regierung will kommende Woche die Lockerung des Kooperationsverbots beschließen

(ots) - Die Bundesregierung will bereits in der

kommenden Woche für die geplanten Investitionen in Schulen durch den

Bund eine Verfassungsänderung im Kabinett beschließen. "Der Bund

stellt mit einem Nachtragshaushalt zusätzlich 3,5 Milliarden Euro für

Investitionen vor allem auch in die Bildungsinfrastruktur bereit. In

der nächsten Woche wollen wir dafür auch die verfassungsrechtlichen

Weichen stellen, indem wir das Kooperationsverbot - eigentlich ein

Investitionsverbot - lockern und diese Finanzhilfen möglich machen",

sagte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Gabriel

verwies darauf, dass die SPD seit langem ein großes

Schulsanierungsprogramm fordere. Die Schulen und Berufsschulen

müssten die Leuchttürme für Chancengleichheit und Innovation in

Deutschland werden.







