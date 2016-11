Saarbrücker Zeitung: SPD-Generalsekretärin Barley greift Schäuble in der Rentenpolitik scharf an - "Er sitzt auf seiner Schwarzen Null"

(ots) - SPD-Generalsekretärin Katarina

Barley hat Finanzminister Wolfgang Schäuble im Streit um die

Rentenpolitik scharf angegriffen. "Schäuble sitzt auf seiner

Schwarzen Null und lässt an diesem Fetisch sämtliche Sachargumente

abprallen", sagte die 48jährige der "Saarbrücker Zeitung"

(Donnerstagausgabe). Barley bezog sich auf den Streit um die

Finanzierung der Ost-West-Rentenangleichung. Die SPD fordert, diese

aus Steuermitteln zu bezahlen. "Herr Schäuble ist immer der erste,

der bei solchen Fragen auf die Kassen der Sozialversicherung

verweist." Auszahlungen müssten jedoch immer Einzahlungen

gegenüberstehen. "Das ist dann gerecht." Für die langfristige

Entwicklung der Renten habe Sozialministerin Andrea Nahles "ein

kluges und durchdachtes Modell" vorgelegt. Die Untergrenze von 46

Prozent sei drei Prozentpunkte höher als die geltende Untergrenze von

43 Prozent. "Dass wir als SPD ein höheres Rentenniveau wollen, ist

doch keine Frage. Nur muss man dann auch sagen, wie man das erreichen

will", sagte Barley zu Forderungen der CSU und der Linken nach einer

Untergrenze von 48 oder gar 50 Prozent. Die Union laviere sich um

konkrete Antworten herum "und ist beim Thema Rente ehrlich gesagt

ziemlich feige", so Barley.







