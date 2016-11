Saarbrücker Zeitung: Schwerbehinderte fast doppelt so häufig arbeitslos wie im Durchschnitt - DGB kritisiert Teilhabegesetz

(ots) - Schwerbehinderte waren im vergangenen

Jahr fast doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen wie im

allgemeinen Durchschnitt. Die Arbeitslosenquote bei Menschen mit

Handicap betrug demnach 13,4 Prozent. Die vergleichbare, allgemeine

Arbeitslosenquote lag bei 8,2 Prozent. Das berichtet die "Saarbrücker

Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe) unter Berufung auf eine noch

unveröffentlichte Untersuchung des DGB.



Demnach hat die Erwerbslosigkeit unter Schwerbehinderten seit 2009

gegen den allgemeinen Trend um sechs Prozent zugelegt. Damals gab es

gut 168.000 Betroffene, 2015 waren es knapp 179.000. Parallel dazu

ging die Zahl der Schwerbehinderten mit besonderer

arbeitsmarktpolitischer Förderung um 34 Prozent auf nur noch rund

32.000 zurück.



Nach geltendem Recht haben in Deutschland Unternehmen mit

mindestens 20 Beschäftigten die Pflicht, wenigstens fünf Prozent

ihrer Jobs mit Schwerbehinderten zu besetzen. Laut DGB waren 2014 in

jedem vierten beschäftigungspflichtigen Unternehmen allerdings

überhaupt keine Behinderten angestellt. Dagegen hätten die

öffentlichen Arbeitgeber die Quote mit 6,6 Prozent übererfüllt.



Der Studie zufolge sind auch vom geplanten Bundesteilhabgesetz

keine substanziellen Verbesserungen bei der Beschäftigungslage von

Schwerbehinderten zu erwarten. Zwar seien mehr Übergänge aus

Werkstätten in den allgemeinem Arbeitsmarkt sowie Modellvorhaben im

Hartz-IV-System geplant. Aber eine tatsächliche strukturelle

Verbesserung bei der Vermittlung und Förderung von behinderten

Arbeitslosen finde nicht statt.



Das Teilhabegesetz soll an diesem Donnerstag vom Bundestag

verabschiedet werden.







Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

Saarbrücker Zeitung

