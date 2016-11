Seniorendienst SENCURINA mit 24 Stunden Betreuung jetzt auch in Hildesheim

Häusliche Seniorenbetreuung mit 24 Stunden Pflege

Kundenberater Torben Trantow

(firmenpresse) - Hildesheim, den 01.12.2016: SENCURINA expandiert und eröffnet in Hildesheim einen weiteren SENCURINA Standort für die 24 Stunden Pflege zuhause sowie für die stundenweise Betreuung. Endlich weitet der Seniorendienst SENCURINA sein Angebot noch weiter aus und gewinnt einen kompetenten Partner hinzu. "Mit Herrn Trantow als neuen Standortleiter, können wir zukünftig auch in Hildesheim, Hameln, Holzminden und Umgebung eine 24 Stunden Betreuung und stundenweise Seniorenbetreuung anbieten", erklärt Inga Bosse, Lizenzpartnerbetreuerin für den Bereich Nord von SENCURINA und ergänzt: "Die regionale Ausweitung des SENCURINA Seniorendienstes ist uns sehr wichtig, damit möglichst viele Seniorinnen und Senioren rundum gut versorgt sind .Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit diesem netten Partner an unserer Seite!"

Betreutes Wohnen Zuhause mit SENCURINA, ab sofort in Hildesheim Hameln, Holzminden und Umgebung

"Mein Name ist Torben Trantow, ich bin 39 Jahre alt und biete meine Dienstleistungen in Hildesheim Hameln, Holzminden und Umgebung an. Somit haben Seniorinnen und Senioren nun auch in dieser Region die Möglichkeit rundum versorgt zu werden. Der alltägliche Umgang mit älteren Menschen gefällt mir besonders und eine fürsorgliche Betreuung liegt mir am Herzen."

Mit SENCURINA - Bleiben Sie Zuhause

"Mein erklärtes Ziel ist es, Seniorinnen und Senioren durch eine fürsorgliche 24 Stunden Betreuung in jeder Lebenslage unterstützend zur Seite zu stehen. Hierbei überzeuge ich mit Menschlichkeit, Vertrauen und Zuverlässigkeit. Ich berate Sie sehr gerne zu allen Angelegenheiten rund um die stundenweise Betreuung, 24 Stunden Betreuung und Pflege im eigenen Zuhause". Herr Trantow ergänzt: "Ich freue mich auf einen erfolgreichen Start im Team SENCURINA".

SENCURINA - Individuelle Unterstützung für Seniorinnen und Senioren

Mit dem Konzept" "Betreutes Wohnen Zuhause" bietet SENCURINA eine individuelle Seniorenbetreuung an. Wir fragen nicht nach Pflegestufen, sondern orientieren unsere Dienstleistungen an den Wünschen unserer Kunden. Unser Angebot ist vielseitig und umfasst Dienstleistungen wie die Unterstützung bei Bedarf, die regelmäßige Alltagshilfe, eine stundenweise Betreuung, die Seniorenassistenz, die Demenzbetreuung bis hin zur 24 Stunden Betreuung.

Angeboten werden die Leistungen in folgenden Gebieten:

Stadt und Landkreis Hildesheim

Adenstedt, Alfeld (Leine), Algermissen, Almstedt, Bad Salzdetfurth, Banteln, Betheln, Bockenem, Brüggen, Coppengrave, Despetal, Diekholzen, Duingen, Eberholzen, Eime, Elze, Everode, Freden (Leine), Giesen, Gronau (Leine), Harbarnsen, Harsum, Hildesheim, Holle, Hoyershausen, Lamspringe, Landwehr, Marienhagen, Neuhof, Nordstemmen, Rheden, Sarstedt, Schellerten, Sehlem, Sibbesse, Söhlde, Weenzen, Westfeld, Winzenburg, Woltershausen

Landkreis Hameln-Pyrmont

Hameln, Aerzen, Bad Münder am Deister, Bad Pyrmont, Coppenbrügge, Emmerthal, Hessisch Oldendorf, Salzhemmendorf

Landkreis Holzminden

Arholzen, Bevern, Bodenwerder, Boffzen, Brevörde, Deensen, Delligsen, Derental, Dielmissen, Eimen, Eschershausen, Fürstenberg, Golmbach, Halle, Hehlen, Heinade, Heinsen, Heyen, Holenberg, Holzen, Holzminden, Kirchbrak, Lauenförde, Lenne, Lüerdissen, Negenborn, Ottenstein, Pegestorf, Polle, Stadtoldendorf, Vahlbruch, Wangelnstedt

Außerdem sind wir für Sie da im Landkreis Northeim, Landkreis Schaumburg, Landkreis Goslar, Göttingen, Salzgitter, Landkreis Wolfenbüttel, Landkreis Peine und Braunschweig





SENCURINA GmbH - Bedarfsgerechte Leistungen für Seniorinnen und Senioren

SENCURINA Hildesheim

SENCURINA GmbH

Inga Bosse

Hollerallee 8

28209 Bremen

kontakt(at)sencurina.de

0421-959 10 188

www.sencurina.de



Firma: SENCURINA Hildesheim

Ansprechpartner: Torben Trantow

Stadt: Hildesheim

Telefon: 05121-60 68 980





