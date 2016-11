Saarbrücker Zeitung: Merkel soll vor Abgas-Untersuchungsausschuss aussagen

(ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll im

kommenden Frühjahr im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages

vernommen werden. Wie die "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag)

berichtet, plant das Gremium am 8. März eine Sondersitzung, um die

Kanzlerin zu ihrer Rolle in der Abgasaffäre zu befragen.



Dabei soll es nach Angaben von Ausschussmitgliedern darum gehen,

ob Merkel vor Veröffentlichung des VW-Skandals Informationen zu den

manipulierten Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen vorlagen. Außerdem

soll sie Auskunft geben, inwieweit die Bundesregierung in Kontakt

mit der US-Umweltbehörde EPA stand, die den Skandal aufgedeckt hatte.

Laut Zeitung will der Ausschuss Merkel auch zur Rolle des

Kanzleramtes bei der EU-Gesetzgebung zu Autoabgasen und ihren

persönlichen Verbindungen zum Verband der Automobilindustrie (VDA)

befragen.



Der stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, Oliver Krischer

(Grüne), sagte der Zeitung: "Es verdichten sich die Hinweise, dass

das Kanzleramt und Bundeskanzlerin Merkel mit dem Thema Stickoxide

schon weit früher beschäftigt waren als 2015." Er erhoffe sich von

der Kanzlerin die Aufklärung, "die der zuständige Minister Dobrindt

und der Rest der Bundesregierung bisher nicht liefern konnte."







Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin



Telefon: 030/226 20 230



Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Saarbrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.12.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1431192

Anzahl Zeichen: 1603

Kontakt-Informationen:

Firma: Saarbrücker Zeitung

Stadt: Saarbrücken





Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung