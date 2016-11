Eine eigene Abteilung nur für Fahrergewinnung

Speditionen in ganz Deutschland stehen heute vor einer gemeinsamen Herausforderung: Es fehlt an verlässlichen und guten Fahrern. Um diese für das eigene Unternehmen zu gewinnen, geht die Hämmerling Group Logistic GmbH (HG-Logistic GmbH) in Paderborn seit einigen Wochen neue Wege. In dem Logistik-Unternehmen, das rund 200 Fahrzeuge und ein Logistiknetzwerk mit Standorten in Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei betreibt, gibt es nicht nur eine eigene Abteilung für die ganzheitliche Fahrer-Betreuung und -Rekrutierung, das mittelständische Unternehmen bietet auch Deutsch-Sprachkurse an, hilft bei der Wohnungssuche und kümmert sich um die Behördengänge. Christina Hämmerling, Geschäftsführerin der Hämmerling Group Logistic GmbH zu den Hintergründen: „Gute Arbeitsbedingungen allein reichen heute einfach nicht mehr aus, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Was mindestens genauso viel zählt, ist eine ganzheitliche Betreuung der Menschen, um diese schnell im Land und im Unternehmen zu integrieren.“

(firmenpresse) - Während sich vor einigen Jahren Logistik-Unternehmen ihre Mitarbeiter noch aus einer Vielzahl an Bewerbern aussuchen konnten, gilt heute eher das Prinzip: Der Mitarbeiter, konkret also der LKW-Fahrer, sucht sich seinen Arbeitgeber gezielt aus. Die Konsequenzen daraus sind klar: Um Fahrer, - auch ausländische - zu gewinnen, vor allem aber zu binden, sind deutlich mehr Maßnahmen notwendig als nur die Auszahlung von Gehalt. „Im Unterschied zu vielen Groß-Speditionen, in denen sich die Mitarbeiter nicht einmal kennen“, so Hämmerling, „sind wir als erfolgreiche mittelständische Spedition mit festen und langfristigen Auftraggebern hier natürlich im Vorteil. Alle unsere Fahrer, obwohl sie aus vielen Nationen kommen sowie die Geschäftsführung sind eine große Einheit, kennen sich und helfen sich gegenseitig.“



Vielfältige Unterstützung



Doch nicht nur das: Zum Geschäftsmodell des europaweit agierenden Unternehmens, das auch als „Hidden Champion der Logistik“ bezeichnet wird, gehört auch das aktive Bekenntnis zur ganzheitlichen Unterstützung der Mitarbeiter. So umfassen die Leistungen, die in diesem Rahmen erbracht werden, verschiedene Modelle der betrieblichen Altersvorsorge, Prämien für sicheres, aber auch ökologisches Fahren und finanzielle Hilfen in der Not. Die persönliche Unterstützung der Fahrer, vor allem aber ihrer Familien, wird zudem großgeschrieben: „Sofern möglich, bieten wir eigene Wohnungen zur Miete an, unterstützen bei der Kindergarten- oder Schulsuche und beraten auch in allen administrativen Fragen. Zudem begleiten wir die Mitarbeiter, sofern sinnvoll, bei Behördengängen“, so Hämmerling. Um dabei Sprachprobleme zu überwinden, steht in der Abteilung eine eigene Mitarbeiterin bereit, die polnisch und andere osteuropäische Sprachen spricht. Eine umfangreiche Aus- und Weiterbildung mit eigenen Trainern ist darüber hinaus fester Bestandteil der Mitarbeiterbetreuung.



Medienarbeit



Damit die Strategie aufgeht und sich die gute Leistung des Unternehmens unter den Fahrern herumspricht, spielt auch die aktive Medienarbeit eine große Rolle. Im Fokus stehen hierbei vor allem soziale Netzwerke, aber auch Foren und Chaträume für Fahrer, die aktiv bedient und betreut werden. „Wir leben ganz stark von der Mund-zu-Mund-Propaganda“, so Hämmerling. Dass sich die Arbeit schon auszahlt, zeigen die Bewerberzahlen. Gegenüber früheren Monaten sind diese schon um einiges gestiegen. „Aufgrund unseres Wachstums“, so Hämmerling, „brauchen wir aber immer gute Fahrer.“







Über die Hämmerling Group Logistic GmbH



Die Hämmerling Group Logistic GmbH (HG-Logistic GmbH) ist ein stark wachsendes, europäisches Logistikunternehmen. Sie ist Teil der Hämmerling Group, einer international agierenden, familiengeführten Unternehmensgruppe in den Bereichen Reifengroß- und -einzelhandel, Logistik, IT und Marketing mit Sitz in Paderborn. Die HG-Logistic verfügt über einen Fuhrpark von knapp 200 Fahrzeugen sowie ein Logistiknetzwerk mit Standorten in Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei. Das Angebotsspektrum reicht von der Distribution über die Kontraktlogistik bis zum Consulting. Erfahren Sie im Internet mehr unter www.hg-logistic.com.



