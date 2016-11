Hailey Baldwin (20) in JOY: "12 Jahre lang habe ich Ballett getanzt - seit ich fünf war" (FOTO)

Hailey Rhode Baldwin (22) ist amerikanisches Model, Tochter des

Schauspielers Stephen Baldwin, Nichte von Alec Baldwin und war Anfang

2016 für einige Wochen mit Justin Bieber liiert. Aktuell reißen sich

alle um sie: Sie greift die coolsten Kampagnen ab, läuft über alle

internationalen Catwalks und ziert die Titel der berühmtesten

Fashion-Magazine. Das liegt sicher nicht nur an ihrer prominenten

Familie, sondern vor allem an ihrem Traum-Aussehen. Im Gespräch mit

JOY verrät sie, dass sie das konstantem Training verdanke: "Ich mache

zwei- bis dreimal die Woche Sport und versuche außerdem, nur gesunde

Nahrungsmittel zu mir zu nehmen."



Wie genau ihr Ernährungsplan aussieht? "Ich versuche, Zucker und

Milchprodukte zu meiden. Allerdings liebe ich Käse, das macht es sehr

schwer. Auch Fleisch lasse ich weg, so gut es geht - nicht leicht mit

einer brasilianischen Mutter, die fast nur Fleischgerichte kocht!"

Trotz ihres stressigen Heute-hier-morgen-da- Lifestyles gönnt sich

das Model ab und an einen "Couchpotato-Tag", an dem sie dann alles

essen darf. Auch Pancakes und Cheeseburger ...



Zu Hause trainiert sie zwei- bis dreimal pro Woche mit ihrem

Personal Trainer. Auf Reisen tut es auch das Hotel-Gym. Außerdem

schlägt ihr Herz für Ballett: "12 Jahre lang habe ich Ballett getanzt

- seit ich fünf war. Inzwischen habe ich leider kaum noch Zeit dafür

und kann nur einzelne Stunden nehmen."



Hinweis für die Redaktionen: Die neue JOY-Ausgabe 1/2017 ist ab

dem 2. Dezember 2016 im Handel. Diese Meldung ist unter Quellenangabe

"JOY" zur Veröffentlichung frei.



Über JOY



Der Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune.

Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einem

einzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche und

erfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optik



präsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippsten

Fashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier-

und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neu

zu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz von

JOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für die

Internationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in sieben

Ländern erfolgreich erscheint.



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Group

ihre sechs Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY und

SHAPE. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlich voneinander und

sprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an. Für jede Marke

gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,

Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kennt

Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:

Mit diesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollen

Premium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der Bauer

Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr

als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio-

und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit

ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group

ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.







