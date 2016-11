Film- und Fotowettbewerb: "200 Jahre Fahrrad und kein Ende in Sicht" (FOTO)

Zum 200. Geburtstag des Fahrrads lässt sich die Initiative "Der

Deutsche Fahrradpreis" etwas ganz Besonderes einfallen. Unter dem

Motto "200 Jahre Fahrrad und kein Ende in Sicht" können

Fahrradenthusiasten ihre besten Fotos und zum ersten Mal auch die

schönsten Kurzfilme rund um das Zweirad einreichen und tolle

Sachpreise gewinnen. Die Teilnahme ist vom 15. Dezember 2016 bis zum

19. Februar 2017 auf www.der-deutsche-fahrradpreis.de möglich. "Die

Erfindung des Fahrrads hat unsere Mobilität grundlegend verändert.

200 Jahre und zahlreiche Innovationen später ist dieses

Fortbewegungsmittel aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Beim

Film- und Fotowettbewerb freuen wir uns auf kreative, künstlerische

und humorvolle Beiträge, die die Bedeutung des Fahrrads für die

Gesellschaft oder den Einzelnen zeigen - früher, heute oder in

Zukunft", erklärt Norbert Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär

beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, das

diesjährige Motto.



Nach dem Einsendeschluss können die Fotografen und Filmemacher

ihre Freunde und Bekannten dazu aufrufen, bis zum 5. März 2017 für

ihre Filme und Fotos online abzustimmen. Aus den 20 Beiträgen mit den

meisten Publikumsstimmen jeder Kategorie wählt eine Jury je drei

Gewinner aus.



Der Deutsche Fahrradpreis ist eine Initiative des

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und

der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte,

Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS). Die Preise für den Film- und

Fotowettbewerb werden vom Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV) und

dem Verbund Service und Fahrrad g.e.V. (VSF) gestiftet.







