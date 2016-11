Weltpremiere des BMW Art Car von John Baldessari auf der Art Basel in Miami Beach 2016 (FOTO)

Anlässlich der diesjährigen Art Basel in Miami Beach feierte das

BMW Art Car von John Baldessari am 30. November seine Weltpremiere.

Das 19. Fahrzeug der BMW Art Car Collection ist vom amerikanischen

Meister der Konzeptkunst gestaltet und wurde in Anwesenheit des

Künstlers sowie von Ludwig Willisch, Präsident und CEO, BMW of North

America, und Jens Marquardt, Direktor BMW Motorsport, im Botanical

Garden von Miami Beach enthüllt. John Baldessaris BMW M6 GTLM, ein

Rennwagen mit bis zu 300 km/h Top Speed, abhängig von der

Rennstrecke, und 585 PS, wird dort noch bis zum Ende der Art Basel

für die Öffentlichkeit zu sehen sein.



"Wenn man das Automobil als Ikone zeitgenössischen Lebens

betrachtet, so ist mein Konzept spielerische Satire, aber rückt

zugleich einige meiner Markenzeichen in den Mittelpunkt. Man kann

also sagen, das BMW Art Car ist definitiv ein typischer Baldessari

und das schnellste Kunstwerk, das ich je kreiert habe!" - John

Baldessari



An die über 40-jährige Tradition der BMW Art Cars anknüpfend, wird

sich dann auch John Baldessaris "rollende Skulptur" am 28. und 29.

Januar 2017 auf der Rennstrecke von Daytona im Rahmen der Rolex 24 at

DAYTONA beweisen. Am Steuer des BMW Art Cars werden sich Bill

Auberlen (US), Alexander Sims (GB), Augusto Farfus (BR) und Bruno

Spengler (CA) abwechseln.



Seit 1975 haben Künstler aus aller Welt, darunter Alexander

Calder, Andy Warhol und Jeff Koons, BMW Art Cars auf Basis von

aktuellen BMW Automobilen gestaltet.



