Gigas Nutrition Blog: Hochintensives Intervalltraining steigert die Zellenergiekapazität

Wie wir im Biologiekurs in der Schule gelernt haben, sind die Mitochondrien die Kraftwerke der Zellen. Die Mitochondrien sind für die Aufrechterhaltung der Gesundheit und für ein langes, gesundes Leben von entscheidender Bedeutung. Sportliches Training ist für Gesundheit und optimale Funktion der Mitochondrien entscheidend.



Carsten Lundby und Kollegen von der University of Zürich in der Schweiz fanden heraus, dass nur zwei Wochen hochintensives Intervalltraining die Funktion der Mitochondrien und die Lungenfunktion verbesserten. Das Training bestand aus sechs Trainingseinheiten mit acht bis zwölf Wiederholungen von 60 Sekunden Dauer mit maximaler Intensität auf einem Fahrradergometer.



HIIT ist ein exzellenter Weg, die Fitness zu verbessern und die Gesundheit zu fördern.



