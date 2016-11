"Die Zusammenarbeit für die globale Gesundheit und HIV-Bewältigung stärken" / Das Aktionsbündnis gegen AIDS fordert eine Erhöhung des deutschen Beitrags

(ots) - Der Präsident der UN-Vollversammlung hat recht: Die

Überwindung der Aids-Epidemie stellt eine der größten

Errungenschaften dar, die wir zu unseren Lebzeiten erreichen können.

Die jetzt veröffentlichten Daten und Studien zeigen jedoch, dass wir

von einer Bezwingung der Epidemie noch weit entfernt sind. Die

nächsten Jahre werden entscheidend sein. Nur wenn die

Weltgemeinschaft jetzt ihre Anstrengungen verstärkt, kann es

gelingen, diese Bedrohung für die menschliche Entwicklung zu

überwinden. Andernfalls wird es viel schwieriger werden, dieses große

Ziel zu erreichen. Dazu muss auch Deutschland einen fairen und

solidarischen Beitrag leisten. Anlässlich des Welt-Aids-Tages fordern

wir daher die Bundesregierung dazu auf, die wirtschaftlich

benachteiligten Länder endlich angemessen zu unterstützen, um Aids zu

beenden und die allgemeine Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.



Dank der Ausweitung der HIV-Programme konnten in den letzten

Jahren wichtige Fortschritte erzielt werden, sagt Astrid

Berner-Rodoreda, Sprecherin des Aktionsbündnisses: "Seit 2011 ist es

gelungen, die Anzahl der Menschen mit Zugang zu einer

lebensbewahrenden HIV-Behandlung zu verdoppeln. Derzeit erhalten 18

Millionen Menschen und somit annähernd die Hälfte der 37 Millionen

mit HIV lebenden Menschen diese Therapie. Seit 2005 haben sich

aufgrund der Ausweitung der HIV-Therapie die Aids-bedingten

Todesfälle von 2 auf 1,1 Millionen verringert".



Bis 2020 müssen mindestens 30 Millionen Menschen erreicht werden,

was nicht nur eine Ausdehnung der Testangebote,

Beratungsmöglichkeiten und Behandlungsprogramme erfordert, sondern

auch eine Intensivierung der Therapiebegleitung voraussetzt. Zugleich

ist es dringend notwendig, die Präventionsbemühungen zu verstärken.

Noch immer infizieren sich pro Jahr 1,9 Millionen Erwachsene und

diese erschreckende Zahl hat sich zuletzt kaum vermindert. Neben den



spezifischen an die jeweiligen Bedürfnisse angepassten

Präventionsmaßnahmen, braucht es auch eine umfassende Verbesserung

der Lebensbedingungen besonders benachteiligter Bevölkerungsgruppen

insbesondere im Hinblick auf den Zugang zu Bildung, die Sicherung der

wirtschaftlichen Existenz und die soziale Teilhabe.



"Wir müssen auf vielen Gebieten vorankommen, aber ohne

ausreichende Finanzierung wird dies nicht möglich sein", betont

Joachim Rüppel, Sprecher des Aktionsbündnis gegen AIDS: "Gerade jetzt

sehen wir aber eine stagnierende oder sogar nachlassende

Kooperationsbereitschaft vieler wirtschaftlich bessergestellter

Staaten. In unserer jüngst publizierten Bestandsaufnahme mussten wir

feststellen, dass die deutschen Zuschüsse für die öffentliche

Entwicklungszusammenarbeit im Zeitraum 2000 bis 2015 weit unter dem

europäischen Durchschnitt lagen. Die finanziellen Anstrengungen

Deutschlands für die lebenswichtigen Bereiche der HIV-Bewältigung und

Gesundheitsversorgung waren besonders niedrig und erreichten

lediglich ein Drittel der mittleren Beitragshöhe wirtschaftlich

vergleichbarer Staaten Europas. Dabei stieg das Prokopfeinkommen in

Deutschland deutlich stärker als in den meisten anderen

Geberstaaten".



Mit der vergangene Woche beschlossenen Erhöhung des Etats für das

Entwicklungsministerium um rund 1,1 Milliarden Euro hat der Bundestag

prinzipiell einen bedeutenden Schritt getan, um einem angemessenen

Beitragsniveau näher zu kommen. Wenn man die Aufstockung im Vorjahr

und andere entwicklungswichtige Ressorts berücksichtigt, dürften die

realen Transferleistungen 2017 ca. 0,36 Prozent des

Bruttonationaleinkommens erreichen, was der Hälfte des UN-Richtwerts

von 0,7 Prozent entspricht. Allerdings sollen die Beiträge für

gesundheitsrelevante internationale Organisationen nur geringfügig

oder gar nicht gesteigert werden. Stattdessen werden vor allem die

Sonderprogramme im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik und

die bilaterale staatliche Zusammenarbeit mehr Mittel erhalten. Bei

der Letzteren verharrte aber der Gesundheitsanteil in den letzten

Jahren bei kaum einem Zehntel der insgesamt transferierten Zuschüsse.



Um die Überlebenschancen der besonders benachteiligten und von

verheerenden Krankheiten bedrohten Menschen zu verbessern, müssen

jetzt die richtigen Richtungsentscheidungen getroffen werden, fordert

Joachim Rüppel: "Die Hebel sind vor allem an zwei Stellen anzusetzen.

Zunächst ist es unabdingbar, die jährlichen Erhöhungen der

Gesamtmittel zu verstetigen und zu beschleunigen. Das Ziel muss sein,

bis 2020 den UN-Richtwert zu erfüllen. Dafür sollten genügend

Haushaltsmittel bereitgestellt werden, statt die mit privatem Kapital

finanzierten Kredite anzurechnen. Zugleich sind der

Gesundheitsversorgung im Allgemeinen und der HIV-Bewältigung im

Besonderen ein wesentlich höheres Gewicht in der deutschen

Entwicklungszusammenarbeit einzuräumen. Dies bedeutet auch die

stärkere Unterstützung wichtiger UN-Organisationen und effektiver

multilateraler Finanzierungsinstrumente wie des Globalen Fonds". Nur

dann kann die von der Bundesregierung mitgetragene Initiative zur

Stärkung der Gesundheitssysteme glaubwürdig vertreten und effektiv

umgesetzt werden.



Link zum zivilgesellschaftlichen Bericht "Globale Krise und

Deutschlands Beitrag zur globalen Antwort": http://ots.de/i6wxX



Das Aktionsbündnis gegen AIDS ist ein Zusammenschluss von 100

Organisationen der Aids- und Entwicklungszusammenarbeit sowie mehr

als 260 lokalen Gruppen. Eines seiner zentralen Anliegen ist eine

Verbesserung des Zugangs zu HIV-Medikamenten. Weitere Informationen

finden sie unter www.aids-kampagne.de







