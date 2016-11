Große Eröffnungsfeier in Berlin

CONTORA Office Solutions mit neuem Standort am Pariser Platz

Das neue Office Solutions Center Berlin Brandenburger Tor befindet sich im Palais am Pariser Platz.

(firmenpresse) - Die Eröffnungsfeier des ersten CONTORA Office Solutions Centers in Berlin fand am vergangenen Donnerstag in herausragender Gesellschaft statt. Unter den rund 100 Gästen waren Vertreter der Partner und Lieferanten, Kunden und Interessenten, sowie Gäste aus der Bundes- und Landespolitik anwesend. Der aus München stammende Premium-Anbieter für Bürolösungen feierte in den neuen Räumlichkeiten, mitten im Herzen der Hauptstadt, die Eröffnung seines insgesamt vierten exklusiven Standortes.

München / Berlin, 01. Dezember 2016 - Mit herzlichen Worten seitens der Gesellschafter-Geschäftsführer Helmut Arend und Lars Henckel und bayerischen Spezialitäten wurden die zahlreichen Gäste zur Eröffnungsfeier in den hochwertig ausgestatteten Räumlichkeiten des Pariser Platzes willkommen geheißen.

"Die stringente Fokussierung auf ganz bestimmte Qualitätskriterien und Qualitätsindikatoren sind die Basis unseres Erfolgs: Grandiose Lage, unvergleichliche Ausstattung, hervorragendes, serviceorientiertes Personal sowie ein professionelles Qualitätsmanagement", so Helmut Arend, Gesellschafter-Geschäftsführer von CONTORA Office Solutions.

Die CONTORA-Erfolgsgeschichte begann 2013 im Palais an der Oper, an der weltbekannten Münchner Maximilianstraße. Die ehemalige Residenzpost war dabei der Startschuss einer Reihe außerordentlich hochwertiger Office Solutions Centern in erstklassigem Ambiente. Nachdem Standorte im TaunusTurm im Frankfurter Bankenviertel und im Theresienhof am Odeonsplatz in München folgten, reiht sich nun auch das Berliner Office Center, nur wenige Schritte vom Brandenburger Tor entfernt, nahtlos in die Premium-Riege des Büroanbieters ein.

"Die besondere Atmosphäre direkt am Brandenburger Tor, mit dem phantastischen Blick über den Pariser Platz und auf die Quadriga, kam bei den Gästen außerordentlich gut an. Wir bieten am Pariser Platz das erste Office Center einer neuen Generation in der deutschen Hauptstadt", so Lars Henckel, Gesellschafter-Geschäftsführer von CONTORA Office Solutions".

Für Frühjahr 2017 und das Jahr 2018 stehen bereits die nächsten Eröffnungen in Berlin, Düsseldorf und Hamburg fest. Die Fertigstellung des UPPER WEST am Kurfürstendamm in Berlin, mit seiner einzigartigen Architektur, befindet sich bereits in der finalen Phase. Auch der Alte Wall in Hamburg mit seiner historischen Außenfassade und das KÖ-Quartier in Düsseldorf passen perfekt in das prestigeträchtige Repertoire des Büroanbieters.





Über CONTORA Office Solutions:



Die CONTORA Unternehmensgruppe bietet Unternehmen deutschlandweit die qualitativ hochwertigsten Bürolösungen in den besten Lagen und Immobilien Deutschlands, an den Top-Adressen in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf. Kunden erwartet ein einzigartiges Ambiente, das sich durch hochwertigste Materialien, geschmackvolle Accessoires und einen individuellen, professionellen Kundenservice hervorhebt. Ein persönlicher Concierge-Service sorgt darüber hinaus für die Erfüllung auch der außergewöhnlichsten Wünsche. Diese beispiellose Qualität in allen Details ist Ausdruck des Besonderen in einem CONTORA Office Solutions Center und setzt damit komplett neue Maßstäbe bei der Erschaffung individueller Arbeitsbereiche.



Dabei ist jedes CONTORA Office Solutions Center anders ausgestattet, jedoch immer außergewöhnlich und exklusiv, und somit unverwechselbar. Alle Office Center verbindet jedoch das warme, komfortable Arbeitsumfeld, in dem Kunden sich bestens aufgehoben fühlen und vom Servicepersonal umfänglich umsorgt werden. So werden die Menschen inspiriert und das Arbeiten in einem CONTORA Office Solutions Center eine ganz neue Erfahrung, als Basis für den geschäftlichen Erfolg.



CONTORA Office Solutions funktioniert grundsätzlich wie ein Hotel. Nur ein Anruf und ein exklusiv eingerichtetes Büro in einer herausragenden Immobilie steht kurzfristig für einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder länger zur Verfügung. Selbstverständlich provisionsfrei. Und der exzellente und persönliche Service eines professionellen Sekretariats kann von der ersten Minute an genutzt werden. Dabei entfällt das Risiko langfristiger Mietverträge und die Hürde hoher Investitionen.



CONTORA Office Solutions Center bieten:



- Exklusive Büros, vom Chefbüro bis zum Teambüro, in den besten Lagen.

- Flexible Vertragsgestaltung: Expandieren oder reduzieren, so wie es die Marktsituation erfordert.

- Virtuelle Bürolösungen. Profitieren Sie von einer erstklassigen Geschäftsadresse und einem professionellen Sekretariat, das eingehende Anrufe in Ihrem Firmennamen entgegennimmt. Nutzen Sie alle Dienstleistungen flexibel, ohne ein Büro fest anzumieten.

- Konferenz- und Besprechungsräume ab einer Stunde. VertraUlrichche Meetings in hochwertigstem Ambiente. Full HD Videokonferenzen mit modernster Technik.

- Sekretariatsleistungen: Persönlicher und freundlicher Service durch kompetente Mitarbeiter vor Ort.

- Telefonservices: Entgegennahme von Anrufen im Firmennamen. Bestellannahme. Informationsdienste. Terminvereinbarungen. Help-Desk. Reklamationsannahme.

Kommentare zur Pressemitteilung