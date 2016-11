Bezahlen und Versichern mobil aus einer Hand: Wirecard erweitert boon. um Absicherungslösung von Credit Life International / Verknüpfung von Payment und Versicherung direkt am Point of Sale (POS)

(ots) - Wirecard, der international agierende

Zahlungsanbieter, integriert künftig die Absicherungslösung von

Credit Life International in seine mobile Bezahllösung boon und

bietet Nutzern dadurch einen weiteren Mehrwert: In Kürze können

Einkäufe, die User mit der Mobile Payment-App an der Kasse tätigen,

auch per Knopfdruck versichert werden. Die Kombination aus Bezahlung

und Versicherung bringt hierbei einen besonders hohen Komfort mit

sich.



"Mit boon bieten wir unseren Nutzern viel mehr als nur eine

Payment-App. Unser Ziel ist es, den Funktionsumfang stetig zu

erweitern. Wir freuen uns sehr, mit Credit Life International einen

Partner gefunden zu haben, mit dem wir boon weiter verbessern und dem

Kunden einen zusätzlichen Service zur Verfügung stellen können", sagt

Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions,

Wirecard AG. "Neben innovativen und sicheren Zahlungsfunktionalitäten

soll boon in Zukunft weitere persönliche Finanzdienstleistungen wie

Mikro-Kredite, Peer-to-Peer (P2P) Zahlungen und mehr ermöglichen."



Florian Sperl, Sales Director Bancassurance bei Credit Life

International betont den Mehrwert des Gesamtpakets: "Mit unserer

Lösung erhalten die boon-Kunden künftig Schutz gegen Risiken, die in

Zusammenhang mit Einkäufen entstehen können. Damit verknüpfen wir auf

innovative Weise das Payment von Wirecard mit einer Absicherung auf

Knopfdruck."



boon basiert auf einer vollständig digitalisierten

Prepaid-MasterCard, die von der Wirecard Card Solutions herausgegeben

wird. Die Aufladung des Guthabens erfolgt bequem per Kreditkarte oder

Bank-Überweisung. Anmelden kann sich in Deutschland jeder, der ein

NFC-fähiges Android-Smartphone besitzt, das mit dem Betriebssystem OS

4.4 oder höher ausgestattet ist. In weiteren Ländern ist boon

außerdem über Apple Pay für alle iPhone 6 und neuer verfügbar.





Mehr über die Mobile Payment-App boon unter: www.boonpayment.de



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der

Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen

anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die

Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den

elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen

internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden

Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe

eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen

Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette

Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und

Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere

Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen

Sie uns auf Twitter (at)wirecard.



Über Credit Life International:



Credit Life International, Teil der RheinLand Versicherungsgruppe,

vertreibt seit mehr als 35 Jahren Absicherungslösungen für

wiederkehrende Zahlungsverpflichtungen. Die Versicherungsleistungen

schützen sowohl den Finanzierungsgeber als auch den

Finanzierungsnehmer gegen vorübergehende oder dauerhafte

Ausfallrisiken. Unterstützt durch hochmoderne

Informationstechnologie, bietet Credit Life International die gesamte

Prozesskette aus einer Hand: von Produktentwicklung und

Marketingunterstützung über Tarifkalkulation bis hin zu IT-Support

und Schadensbearbeitung.







