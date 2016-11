Wärmepumpen nutzen Luft oder Erde fürs Heizen

Egal ob Neubau oder Umbau - Wärmepumpen sind Heizungen mit Zukunft

(PresseBox) - In unserer natürlichen Umgebung sind wir ständig von Energie umgeben. Wärmepumpen entziehen der Umgebung die Energie und führen sie dem Heizungssystem zu. Als mögliche Energiequellen sind je nach örtlichen Gegebenheiten die Umgebungsluft, Grundwasser oder die Erdwärme nutzbar.

Erdwärmepumpen aber auch Luftwärmepumpen arbeiten witterungsunabhängig und können daher als alleiniges Heizsystem betrieben werden. Durch Wärmepumpen kann Ihr Zuhause mit umweltfreundlicher Sonnenenergie aus der Luftenergie und aus dem Schoß der Erde beheizt ? und, wenn Sie möchten, im Sommer sogar gekühlt werden!

Umgekehrter Kühlschrank

Wärmepumpen zapfen die Sonnenenergie an, die in der Luft steckt oder tief im Erdreich oder im Grundwasser gespeichert ist. Die Wärmepumpe kehrt im Prinzip die Arbeitsweise eines Kühlschrankes um: Die Wärme wird dem Erdreich oder dem Grundwasser mit einem Wärmetauscher entzogen und der Heizung oder der Warmwassererzeugung zugeführt. Eine Wärmepumpe gewinnt die Energie für die Heizung und Warmwasserbereitung zu 75 Prozent aus der Umwelt. Lediglich die verbleibenden 25 Prozent werden in Form von elektrischer Energie für den Betrieb der Wärmepumpe benötigt, kann natürlich deshalb auch mit Solarstrom versorgt werden.. So liefert eine Kilowattstunde Strom drei bis fünf Kilowattstunden Heizwärme. Wegen der niedrigen Vorlauftemperaturen sind Wärmepumpen besonders für Flächenheizungen aber auch Heizkörper geeignet.

Nutzen Sie die Energie der Umwelt!

