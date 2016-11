Dramatische Beschleunigung des Klimawandels

Neue Veröffentlichung zeigt, wie der Mensch seine Lebensgrundlagen vernichtet und so in den Strudel des eigenen Untergangs gerät.

Die Vernichtung der menschlichen Lebensgrundlage

(firmenpresse) - Brühl, 29.11.2016 In dem beim Schlosserverlag erschienenen Sachbuch "Die Vernichtung der menschlichen Lebensgrundlagen" nimmt der Physiker und Dipl.-Ing. Detlef Amende eine Analyse der gefährlichen Rückkopplungen in unserem Ökosystem vor. Er zeigt, wie diese Rückkopplungen die globale Erwärmung und damit den gesamten Klimawandel bereits in den nächsten Jahrzehn-ten dramatisch beschleunigen werden. Viele Daten und Fakten zu

- Bevölkerungswachstum, Energieverbrauch und fossilen Energieträgern,

- CO2-Emmissionen, globaler Erwärmung und Meeresspiegelanstieg,

- Gütertransport, Ausbreitung von Krankheiten und Artenvielfalt,

- Unwettern, Dürren, Überflutungen, Waldbränden und Hungersnöten,

- Flüchtlingsströmen, politischer Instabilität und Kriegen

wurden zusammengetragen und die Hintergründe klar als fahrlässige oder vorsätzliche Handlungsweisen benannt. Amende erläutert darüber hinaus u.a. die Zusammenhänge zwischen der Albedo des Grönlandeises und der Schwächung des Golfstroms, zwischen der Abholzung der Regenwälder, dem Anstieg der CO2-Konzentration und dem schlagartigen Auftauen von Methanhydraten in den kommenden Jahrzehnten.

Die Folgen sind jetzt schon Hitzewellen, Unwetter, Flutkatastrophen, Dürren, der Anstieg des Meeresspiegels oder die Verbreitung fremder Arten und Krankheitserreger. Ihre Ursachen werden verständlich erklärt und die Auswirkungen auf politische Strukturen abgeschätzt.





Der Buchwerk-Verlag ist ein kompetenter Partner für alle Neuautoren.

Aufgrund der Spezialisierung und der aktiven Zusammenarbeit mit unseren Lektoren, Vertriebsspezialisten und Druckereien bieten wir Ihnen ein gebündeltes Kompetenznetzwerk, das Ihnen als Autor ein Höchstmaß an Know-how, Effizienz und Umsetzungsgeschwindigkeit bietet.



Kommt es zu einer Partnerschaft übernehmen wir alle Schritte für Ihre Buchveröffentlichung. Des Weiteren schlagen wir unseren Autoren eine zielgruppengerechte Verkaufsstrategie vor.

Ziel ist es, Sie als Erst-Autoren zu fördern und bei der Buchvermarktung professionell zu unterstützen.

