Bekämpfung des Klimawandels: Legrand bekräftigt seine Entschlossenheit zur Senkung seines Energieverbrauchs

Der Konzern nimmt am Science Based Targets Programm teil



und unterstützt die Global Alliance for Energy Productivity



Nur wenige Tage nach dem Inkrafttreten des Pariser Abkommens und

nach der COP22-Konferenz hat Legrand bekannt gegeben, dass der

Konzern zwei maßgeblichen internationalen Initiativen zur Bekämpfung

des Klimawandels beitritt. Das Science Based Targets Programm

ermutigt Unternehmen, sich konkrete Ziele zur Reduzierung ihrer

CO2-Emissionen zu setzen. Die Global Alliance for Energy Productivity

gegen Klimawandel ist ein internationales Bündnis, deren Mitglieder

versuchen, das Niveau ihrer Energieintensität zu verbessern. Der

Beitritt zu diesen Initiativen untermauert Legrands langjähriges

Engagement zur Begrenzung der Auswirkungen, die der Geschäftsbetrieb

des Unternehmens auf die Umwelt hat.



Fokus auf den CSR-Ansatz



Legrand setzt sich seit Langem für den Umweltschutz ein, einem der

Eckpfeiler des CSR-Engagements des Konzerns. Dank dieses

verantwortungsbewussten Ansatzes konnte der Konzern seinen

Energieverbrauch im Laufe von zwei Jahren - zwischen 2013 und 2015 -

um mehr als 7 Prozent senken. Des Weiteren hat Legrand seit 2011

jedes Jahr seine CO2-Bilanz veröffentlicht. Darüber hinaus plant der

Konzern, allmählich den Preis einer Tonne Kohlendioxid in seinen

betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprozess einfließen zu lassen,

insbesondere in puncto Investitionen. Und weil Gebäude für 40 Prozent

des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich sind[1], hat Legrand

Energieeffizienzlösungen entwickelt, mithilfe derer von 2014 bis 2018

1,5 Millionen Tonnen CO2 Emissionen vermieden werden sollen[2].



Auf dem Weg zum Ziel



Nun, durch die Teilnahme am Science Based Targets Programm, das



vom WWF, United Nations Global Compact, World Resources Institute und

Carbon Disclosure Project unterstützt wird, hat Legrand beschlossen,

noch einen Schritt weiter zu gehen. Um die Erderwärmung auf maximal 2

Grad zu begrenzen, fordert das Programm Unternehmen auf der ganzen

Welt auf, sich öffentlich zu Zielen zur Reduzierung der

Treibhausgasemissionen zu verpflichten.



Legrand wechselt somit von einem Ziel zur Senkung des

Energieverbrauchs zu einem Ziel, bei dem es um die Vermeidung von

CO2-Emissionen geht. "Im nächsten Schritt werden wir aktiv auf dieses

Ziel hinarbeiten, das ein Hauptbestandteil unserer nächsten

CSR-Roadmap sein wird", erklärt Philippine Declercq, Legrands CSR VP.



Die Teilnahme am Science Based Targets Programm bedeutet, dass

sich Legrand Seite an Seite mit rund 200 global tätigen

Großunternehmen öffentlich verpflichtet. Unterdessen ist Legrands

Unterstützung der Global Alliance for Energy Productivity und ihres

Ziels, weltweit eine niedrigere Energieintensität zu fördern, ein

weiteres Zeugnis seines Engagements für den Umweltschutz.



Über Legrand



1. Quelle: International Energy Agency



Zwei Energieeinsparungen, die durch Legrands

Energieeffizienzlösungen ermöglicht wurden, werden unter

Berücksichtigung des Umsatzvolumens des Konzerns, das durch diese Art

von Lösungen generiert wurde, der Höhe der Kapitalrendite (ROI) und

der Elektrizitätskosten berechnet, in Übereinstimmung mit fachlichen

Marktanalysen.







