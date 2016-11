Mütter im Teenager-Alter in Deutschland und der EU immer seltener

(ots) - Junge Frauen, die vor ihrem 20. Geburtstag ein

Kind zur Welt bringen, werden in Deutschland und der Europäischen

Union (EU) immer seltener. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

in Wiesbaden mitteilt, sank die Zahl der Neugeborenen mit einer

Mutter unter 20 Jahren in Deutschland von 2006 bis 2014 von rund 18

400 auf rund 12 100. Der Anteil an allen Geburten ging von 2,7 % auf

1,7 % zurück.



Im EU-Durchschnitt hatten 2014 laut EU-Statistikbehörde Eurostat

2,3 % aller Neugeborenen eine Mutter unter 20 Jahren. 2006 waren es

3,3 % gewesen. Den EU-weit höchsten Anteil von Teenager-Müttern

hatten 2014 Rumänien mit 8,6 % und Bulgarien mit 8,3 %. Unter 1 % lag

der Anteil in Dänemark, den Niederlanden, Schweden und Slowenien.



