Beim Thema Pflege trifft Ahnungslosigkeit auf Unbehagen

Fast jeder zweite Deutsche (47 Prozent) traut sich aufgrund seines

unzureichenden Kenntnisstands nicht zu, eine Meinung zur anstehenden

Pflegereform, die ab Januar 2017 wirksam wird, zu äußern. Bei der

Gruppe der 30- bis 39-Jährigen ist die Unkenntnis mit 57 Prozent am

größten. Der geringe Wissensstand der Befragten spiegelt sich auch in

der Einschätzung der mit einer Pflegebedürftigkeit entstehenden

Kosten wider. Nur etwa 15 Prozent der Befragten trauen sich zu, die

Kosten einer ambulanten (13 Prozent)* oder stationären Pflege (16

Prozent)** "ganz gut" einschätzen zu können.



Die Deutschen sind besorgt



Die Unkenntnis über das Thema Pflegebedürftigkeit trifft bei den

Befragten auf großes Unbehagen: 70 Prozent fürchten sich davor selber

pflegebedürftig zu werden. Zwei Drittel befürchten, dass nahe

Angehörige pflegebedürftig werden könnten. Auch bei der Beurteilung

der Zukunft des Gesundheitssystems herrscht große Skepsis: 75 Prozent

der Befragten sind besorgt und fürchten, dass die Versorgung in der

Zukunft immer schlechter wird. Beinahe vier von fünf Befragten (78

Prozent) geben daher an, dass es aus ihrer Sicht notwendig ist, mit

einer privaten Pflegeversicherung vorzusorgen. Zu diesen Ergebnissen

kommt eine Umfrage von Heute und Morgen im Auftrag der Zurich Gruppe

Deutschland.



Private Pflegeversicherung: Hoher Informations- und

Beratungsbedarf



Jedoch fühlen sich 80 Prozent der Deutschen auch bei der privaten

Pflegeversicherung nur mittelmäßig bis gar nicht informiert. Es

besteht immenser Informations- und Beratungsbedarf. Um den

Informationsstand sowohl zur gesetzlichen als auch privaten

Absicherung zu verbessern, organisieren die Zurich Agenturen in

Zusammenarbeit mit dem langjährigen Konsortialpartner IDEAL

Lebensversicherung a. G. Kundenveranstaltungen. Im Rahmen dieser



Events können alle Fragen der Kunden beantwortet und Sorgen geteilt

werden. Grundsätzlich steht laut der Zurich Befragung die Bevölkerung

privaten Pflegeversicherungen offen gegenüber. Die Sorgen vor einer

Pflegebedürftigkeit sind den Befragten präsent. Ein großes Thema ist

die Demenz, die häufig ein größeres Unbehagen auslöst als die rein

körperliche Pflegebedürftigkeit. Außerdem befürchten zwei Drittel der

Befragten, dass sie ihren Lebensstandard im Alter nicht mehr halten

können.



Das bringt die Pflegereform 2017 mit sich



Ein neues Begutachtungsverfahren und die Umstellung von drei

Pflegestufen auf fünf Pflegegrade sind Kernpunkte der

Pflegeversicherungsreform, die ab Januar 2017 wirksam wird. Menschen

können so, je nach ihren konkreten Bedürfnissen, genauer begutachtet

werden und entsprechend ihrer Einschränkungen im Alltag Leistungen

erhalten. Wer bereits Pflegeleistungen bezieht, wird in das neue

System überführt, ohne einen neuen Antrag stellen zu müssen. Die

Versicherer arbeiten derzeit an neuen

Pflegerentenversicherungstarifen. Auch die Zurich Gruppe in

Deutschland wird mit dem Konsortialpartner IDEAL Lebensversicherung

a.G. ab Januar 2017 ein neues, an die veränderten gesetzlichen

Rahmenbedingungen angepasstes Pflegerentenprodukt präsentieren.



Über die Studie



Im Rahmen der Studie "Zurich Pflegestudie 2016" hat das

unabhängige Marktforschungs- und Beratungsinstitut Heute und Morgen

im Auftrag der Zurich Versicherung unter anderem den

Informationsstand und die grundsätzliche Einstellung der Befragten

zur gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung erhoben. Hierfür

wurden im Zeitraum vom 22. Juni bis zum 30. Juni 2016 1.000

Berufstätige im Alter von 30 bis 65 Jahre befragt. Die

Studienergebnisse sind unter www.zurich.de/presse zu finden.



Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigen

Zurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2015) von über 6,9

Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als 47 Milliarden EUR und

rund 5.200 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungen

im Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. Sie

bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen,

Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. Individuelle

Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster

Stelle.



* Die Kosten für die ambulante Pflege vom Pflegedienst betragen für

Pflegegrad 3 rund 2.600 Euro. Quelle: Statistisches Bundesamt:

Pflegestatistik 2013, Stand März 2015 sowie Datenreport 2016,

Bundesministerium für Gesundheit 2016 sowie Berechnungen der IDEAL

Lebensversicherung a.G.

** Die durchschnittlichen Kosten für vollstationäre Pflege mit

Pflegegrad 4 (bisher: Pflegestufe 3) durchschnittlich 3.500 Euro.

Quelle: Statistisches Bundesamt: Pflegestatistik 2013, Stand März

2015 sowie Datenreport 2016, Bundesministerium für Gesundheit 2016

sowie Berechnungen der IDEAL Lebensversicherung a.G.







