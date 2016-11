ABGS wiederholt als Exzellenter Dienstleister gemäß DIN SPEC 77224 ausgezeichnet

Die ABGS GmbH Aehnelt & Braune Gaswarn- und Systemtechnik begeistert als erfolgreiches Unternehmen ihre Kunden und erbringt systematisch exzellente Dienstleistungen.

ABGS GmbH

(firmenpresse) - In einer planmäßigen Excellence-Bewertung nach DIN SPEC 77224 wurden die Stärken in der Quali-täts- und Excellence-Verantwortung mit Bewertung der Zielerreichung aussagekräftig und ehrlich-kritisch bewertet. Kontinuität und die Authentizität des Qualitätsmanagement-Systems sowie die gute Auffindbarkeit der QM-Dokumente und der sehr gute Stand der vorhandenen Dokumentationen wurden herausgestellt und positiv bewertet. "Das Unternehmen arbeitet in seinen verschiedenen Dienstleistungsbereichen mit einem engen Bezug zu gesetzlich geregelten Sicherheits- und Überwachungsvorschriften für spezifische technische Anlagen. Die entsprechenden Vorgaben für die eigenen Tätigkeiten und die Gewährleistung der Sicherheit der Nutzer dieser Anlagen werden bezüglich ihrer Aktualität streng überwacht und in der Durchführung verbindlich sichergestellt sowie ihre Umsetzung dokumentiert. Die überwiegende Anzahl der Prozesse wird im Niveau oberhalb der Normanforderungen mit sehr guten Ergebnissen realisiert.", stellt Dr. Koitz, Exzellenz-Auditor der DQS GmbH, fest.



Gleichzeitig wurde der ABGS GmbH Aehnelt & Braune Gaswarn- und Systemtechnik in einem plan-mäßigen Überwachungsaudit im November 2016 bestätigt, dass das Managementsystem des Unternehmens im zurückliegenden Jahr weiter entwickelt wurde und dabei besonders die neuen Anforderungen der ISO 9001:2015 besonders berücksichtigt und in die Praxis integriert. Die ABGS GmbH Aehnelt & Braune Gaswarn- und Systemtechnik nimmt dabei laufende inhaltliche und redaktionelle Anpassungen des Managementsystems vor.







http://abgs-gmbh.de/



Die ABGS GmbH ist der einzige unabhängige, nach dem QM-System ISO 9001 zertifizierte Gaswarntechnik-Dienstleister aus Mitteldeutschland und wurde 2015 erstmals als Exzellenter Dienstleister gemäß DIN SPEC 77224 ausgezeichnet.



Gaswarnanlagen und Gasmesstechnik werden in allen Bereichen benötigt, in denen es zur Bildung giftiger oder explosiver Gase kommen kann. So werden sie z.B. in Laboren, abwassertechnischen Anlagen oder Tiefgaragen eingesetzt. Bei besonders speziellen Umgebungsbedingungen werden sie dann in Form von komplexen Analysenanlagen ausgeführt. Auch im Personenschutz finden sich Gaswarnanlagen bedingt durch ein ständig wachsendes Sicherheitsbedürfnis sowie die Verschärfung gesetzlicher Vorschriften in Form von tragbaren Gaswarngeräten wieder. Durch Fabrikatsunabhängigkeit, sowie das Angebot der Komplettlösung von Beratung, Projektierung, Errichtung von sowie Schulung an stationären sowie transportablen Gas- und Analysenmessungen über Service und Wartung bis zu ergänzenden Regelungs- und Steuerungsanlagen, ist die ABGS GmbH in der Lage, für jeden Anwendungsfall die optimale finanzielle und technische Lösung anzubieten.



ABGS GmbH Aehnelt & Braune Gaswarn- und Systemtechnik

Stephensonstraße 22, 01257 Dresden

ABGS GmbH Aehnelt & Braune Gaswarn- und Systemtechnik

Daniel Braune

Dresden

+4935132383710



