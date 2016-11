Roboter von Ford legte bei der Enthüllung des neuen Ford Fiesta am Plattenteller auf - gemeinsam mit DJ Yoda (FOTO)

- Kollaborierender Roboter lieferte bei Präsentation des neuen

Ford Fiesta ein Live-Set am Plattenteller ab, gemeinsam mit dem

preisgekrönten britischen DJ Yoda



- Der Leichtbau-Roboter namens "YuMi" spielte Musikstücke zur

Feier des 40-jährigen Jubiläums des Ford Fiesta; DJ Yoda

arbeitete bereits mit Mark Ronson und Dr. Dre



- Kölner Ford Fiesta-Fertigung ist weltweit erstes Ford-Werk, das

kollaborierende Roboter einsetzt, um anstrengende

Über-Kopf-Arbeit zu automatisieren



Sie möchten einen Roboter sehen, der Schallplatten auflegt und

Musik mixt? Dann empfehlen wir das folgende Ford-Video, das den

kollaborierenden Roboter "YuMi" (ausgesprochen: "you me") beim

Zusammenspiel mit seinem musikalischen Mentor zeigt, dem

preisgekrönten DJ Yoda: https://youtu.be/Z77gIF6sq50. Anlass für das

spektakuläre Live-Set am Plattenteller war die Präsentation der

neuen, achten Ford Fiesta-Generation in Köln im Rahmen der "Go

Further III" genannten Großveranstaltung. Die Fiesta-Baureihe feiert

dieses Jahr ihren 40. Geburtstag - der erste Fiesta rollte 1976 vom

Band.



Der mehrfach ausgezeichnete britische Hip-Hop-DJ und Produzent DJ

Yoda investierte zwei Wochen Vorbereitungszeit in den gemeinsamen

Auftritt mit Roboter "YuMi": "Ich habe schon mit einem klassischen

Orchester, einem Beatboxer und einer Blasmusik-Kapelle

zusammengearbeitet - aber einem Roboter das Handwerk eines DJ

beibringen? Das war wirklich verrückt", sagte DJ Yoda. "Die größte

Herausforderung war es, dem Roboter den Rhythmus zu vermitteln, dabei

sind der Computer und ich an unsere Grenzen gekommen".



Im Laufe seiner Karriere arbeitete DJ Yoda bereits mit namhaften

Größen des Musikgeschäfts zusammen, darunter mit Mark Ronson, mit Dr.

Dre und mit dem international aktiven Streetart-Künstler Bansky.





Beim Roboter vom Typ "YuMi" handelt es sich um ein neues,

kollaborierendes Leichtbausystem, das im Sinne von Industrie 4.0 eine

Erleichterung für die Mitarbeiter darstellt. Der Roboter wird

komplett in die Montagelinie der Ford Fiesta-Produktion eingebunden.

Er übernimmt beim Einbau der Stoßdämpfer die anstrengende

Über-Kopf-Arbeit und entlastet so die Mitarbeiter. Die Ford

Fiesta-Fertigung in Köln-Niehl ist weltweit die erste

Produktionslinie von Ford, bei der diese neue Generation von

kollaborierenden Leichtbau-Robotern zum Einsatz kommt, die aus

ergonomischer Sicht einen deutlichen Fortschritt für die Mitarbeiter

darstellen.



Weitere Details zum kollaborierenden Roboter von Ford zeigt dieses

YouTube-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=I8nMKH3y_1I&feature=youtu.be



Link auf weitere Materialien



Über den nachfolgenden Link sind weitere Materialien rund um das

"Go Further"-Event (einschließlich Bilder) abrufbar:

http://gofurther.fordpresskits.com



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit

Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und

Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der

Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen

Fahrzeuge produziert.



Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen

von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.







