Druck auf Stromkennzeichnung wächst / EU strebt Reform an / Bündnis fordert Ende der Verbrauchertäuschung

(ots) - Der Druck für eine Reform der umstrittenen

Stromkennzeichnung in Deutschland nimmt zu. Die EU-Kommission strebt

in ihrem am Mittwoch veröffentlichten "Winterpaket" zur

Energiepolitik auch Änderungen bei der Stromkennzeichnung an.

Unterdessen setzt sich in Deutschland ein Bündnis aus der Deutschen

Umwelthilfe (DUH) und den Ökostromanbietern Greenpeace Energy,

NATURSTROM, EWS Schönau und LichtBlick für ein Ende der

Verbrauchertäuschung beim Strommix ein.



Die gesetzliche Stromkennzeichnung führt nach Angabe der

Bündnispartner dazu, dass viele Energieversorger gegenüber ihren

Kunden bis zu 42 Prozent weniger Kohle- und Atomenergie in ihrem

Strommix ausweisen, als sie tatsächlich einkaufen. In der

Stromkennzeichnung ist ein rein fiktiver Anteil EEG-Strom anzugeben,

der von den Versorgern allerdings nicht für ihre Kunden eingekauft

wird und so die Kennzeichnung verfälscht. Die Bündnispartner sprechen

von einem "kostenlosen Greenwashing" für Versorger.



"Viele Versorger haben viel mehr Kohle- und Atomenergie in ihrem

Strommix als die Kennzeichnung vermuten lässt. Das ist

Verbrauchertäuschung", so Peter Ahmels, Leiter Energie und

Klimaschutz bei der DUH.



"Die Initiative der EU-Kommission macht deutlich, dass es ein

'Weiter-So' in Deutschland nicht geben darf. Die Bundesregierung muss

den Etikettenschwindel beim Strommix umgehend beenden", so Gero

Lücking, Geschäftsführer Energiewirtschaft von LichtBlick. Die

rechtlichen Folgen des EU-Entwurfs müssten nun genau geprüft werden.



"Die jetzige Stromkennzeichnung bedeutet für Versorger, die

ausschließlich Ökostrom anbieten, dass sie nur einen Teil des

tatsächlich gelieferten Ökostroms angeben können. Das ist absurd und

muss geändert werden", kritisiert Marcel Keiffenheim, Leiter Politik

und Kommunikation bei Greenpeace Energy.





DUH, Greenpeace Energy, NATURSTROM, EWS Schönau und LichtBlick

fordern in einem gemeinsamen Positionspapier eine transparente und

verbraucherfreundliche Stromkennzeichnung. Demnach soll künftig im

Strommix nur die Energie angegeben werden, die ein Versorger für

seine Kunden einkauft. Weiterhin sollen Stromkunden gesondert darüber

informiert werden, wie sie durch die Zahlung der EEG-Umlage den

Ausbau der erneuerbaren Energie fördern und damit einen wichtigen

Beitrag zur Energiewende leisten.



Weitere Informationen:

* Bündnis-Positionspapier zur Stromkennzeichnung

http://bit.ly/buendnis-strommix

* Deutschland-Test zum Strommix von 35 großen Versorgern

http://bit.ly/strommix-test

* Gutachten & Reformvorschlag Stromkennzeichnung

http://bit.ly/stromkennzeichnung







Pressekontakt:

* LichtBlick SE, Ralph Kampwirth, Bereichsleiter

Unternehmenskommunikation

Tel. 040/6360-1208, ralph.kampwirth(at)lichtblick.de

* DUH, Dr. Peter Ahmels, Leiter Energie und Klimaschutz

Tel. 030/2400867-91, ahmels(at)duh.de

* Greenpeace Energy eG, Christoph Rasch, Pressesprecher

Tel. 030/28482-210, christoph.rasch(at)greenpeace-energy.de

* NATURSTROM AG, Dr. Tim Loppe, Leiter Presse/Medien

Tel. 0221/77900-363, loppe(at)naturstrom.de

* EWS Schönau, Sebastian Sladek, Geschäftsführer

Tel. 07673-885-34, s.sladek(at)ews-schoenau.de



Datum: 01.12.2016 - 08:37

