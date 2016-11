Die Sanierung alter Abwasserkanäle gehört zu den Pflichten eines Hausbesitzers

Eine Kanalkamera ist für die Sanierung alter Abwasserkanäle unersetzlich - Drexl Abwassertechnik

Kanalkamera

(firmenpresse) - Abwasserkanäle werden in Zeiten von Dauerregen und Schneefall besonders beansprucht, weil durch anhaltenden Regen oder Tauwetter große Mengen Fremdstoffe in die Kanalisation gelangen. Deshalb sollten Abwasserkanäle regelmäßig gereinigt und gewartet werden. Für eine Inspektion kann man entweder eine Firma beauftragen oder mit eigenem Equipment die Wartung vornehmen. Speziell entwickelte Kanalkameras geben schnell Aufschluss über den Grad und das Ausmaß der Verschmutzung.



Für den Kauf der richtigen Kanalkamera muss man zunächst die Maße des Abwasserkanals wissen, damit die Kamera problemlos in den Kanal geführt werden kann. Speziell Schwenkköpfe, Beleuchtungskomponenten und digitale Anzeigen über die zurückgelegte Strecke ermöglichen eine genaue Bewertung der vorhandenen Verschmutzung. Wenn man die Bilder ausgewertet hat, kann man die nächsten Schritte vornehmen und mit der eigentlichen Kanalreinigung beginnen.



Die G. Drexl GmbH & Co. KG ist spezialisiert auf den Vertrieb von hochwertigen Kanalkameras und Produkten zur Kanalreinigung für professionelle Abwassertechnik in Privathaushalten und gewerblichen Betrieben. Alle Produkte des Unternehmens kann man unter www.rohrreinigungsgeraet.de online bestellen. Bei Fragen zu einer speziellen Kanalkamera oder Produkten zur Kanalreinigung stehen die Experten des Unternehmens jederzeit telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.



Die G. Drexl GmbH & Co. KG Abwassertechnik bietet zahlreiche Kanalkameras für die Sichtung von Schäden in Abwasserkanälen jeder Größe. Hierbei setzt das Unternehmen auf hochwertig verarbeitete Produkte, die flexibel für die jeweiligen Bedürfnisse eingesetzt werden können. Außerdem verfügt das Unternehmen über viele weitere Produkte und Zubehörteile, die für eine professionelle Kanalsanierung unersetzlich sind.



