Personaldienstleistungen in Stuttgart von der Fischer GmbH

Die Fischer Personalservice GmbH vermittelt als Personaldienstleister erfahrene Fachkräfte als Zeitarbeiter oder für die direkte Einstellung in der Region Stuttgart.

(firmenpresse) - Sie haben keine Lust und Zeit, sich all der Bürokratie zu stellen, die in Deutschland mit der Kurzzeitbeschäftigung von Arbeitnehmern verbunden ist? Dann profitieren Sie von den Personaldienstleistungen in Stuttgart, die von der Fischer Personalservice GmbH angeboten werden. Der Dienstleister kann bereits auf die Erfahrungen aus mehr als einem Vierteljahrhundert der Tätigkeit in der Zeitarbeit, auch Arbeitnehmerüberlassung genannt, verweisen. Für die ganze Region Stuttgart kann der Arbeitnehmerverleiher Fachkräfte zur Verfügung stellen. Im Herbst 2016 wurde die Zeitarbeitsfirma von der Redaktion "FOCUS" als einer der seriösesten deutschen Anbieter vorgestellt.



Auf welche Branchen hat sich die Fischer GmbH spezialisiert?



Die Spezialisierung hat entscheidende Vorteile. Dadurch wird eine sehr intelligente Auswahl der Leiharbeiter möglich, weil die Verleiher die theoretischen und praktischen Anforderungen in den einzelnen Berufen sehr gut kennen. Die Fischer Personalservice GmbH hat sich genau deshalb auf die Bauwirtschaft und die Elektrobranche spezialisiert. Außerdem können mit der Unterstützung der dort verfügbaren Leiharbeiter Engpässe beim Fachkräftebedarf in der Alten- und Krankenpflege gedeckt werden. Auch Fachkräfte aus dem Kfz-Bereich und der Sanitärinstallation können hier ausgeliehen werden.



Die Personaldienstleistung Stuttgart kann auch anders helfen



Nicht immer reicht der Ersatz einer Fachkraft durch einen Leiharbeiter aus. Deshalb ist die Fischer GmbH parallel als klassischer Arbeitsvermittler tätig. Praktisch für Unternehmen ist die Tatsache, dass bei jeder Suche auch auf den vorhandenen Pool aus Fachkräften zugegriffen werden kann. Durch die vorherige Beschäftigung als Leiharbeiter kennen die Betreuer die Fähigkeiten der einzelnen Bewerber sehr genau. Auf diese Weise können schnell und effizient Fachkräfte vermittelt werden, die punktgenau zu den Anforderungen der anfragenden Unternehmen passen. Doch die Dienstleistungen der Stuttgarter gehen noch einen Schritt weiter. Für kleine Handwerksbetriebe und mittelständische Unternehmen können sie als externes Personalbüro in Anspruch genommen werden. Auf diese Weise werden die Firmenchefs von Verwaltungsaufgaben entlastet und können ihrer eigentlichen unternehmerischen Tätigkeit nachgehen.





Fischer GmbH bietet Kunden einen guten Service



Anfragen für Leiharbeiter und die Vermittlung von Fachkräften für die direkte Einstellung können einfach und schnell mit einem interaktiven Formular auf der Website gestellt werden. Alternativ ist die persönliche Vorsprache in dem Büro in Stuttgart möglich. Selbstverständlich beantworten die Arbeitsvermittler auch Anfragen per Fax und per Telefon. Dort stehen sogar Ansprechpartner zur Verfügung, welche die polnische, ungarische, tschechische und englische Sprache beherrschen.









Seit der Gründung 1990 betreuen wir als Spezialist im Baunebengewerbe zuverlässig weit über 500 zufriedene Kunden. Das zeigen jährlich über eine halbe Million geleistete Arbeitsstunden.



Wir arbeiten mit Ihnen Hand in Hand

Unsere Mitarbeiter sind teamfähig. Sie fügen sich nahtlos in Ihren Betrieb ein. Denn wir sorgen für gutes Betriebsklima und kümmern uns deshalb intensiv um unsere langjährigen Arbeitnehmer.



Seriosität - Das ist unser Geschäftsprinzip

Seriöse Arbeit ist wichtig. Wir haben bereits seit 1990 die unbefristete Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung. Und wir stehen von Anfang an mit allen Ämtern, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften sowie staatlichen Stellen im besten Einvernehmen und besitzen lückenlos alle Unbedenklichkeitsbescheinigungen.



Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und erfahren Sie mehr darüber, wie Ihr Unternehmen mit Leihpersonal von Fischer Personalservice die Kosten im Griff behalten kann.



Fischer Personalservice GmbH

Marienstraße 23, 70178 Stuttgart

