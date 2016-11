Volles Haus beim schnellsten Marketing Crashkurs Bayerns

Marketingexpertin Susanne Büttner bietet Workshop für Gründer

Schnellster Marketing Crashkurs für Gründer (Bildquelle: Katrin Bernhard)

(firmenpresse) - Während der Gründerwoche 2016 fand im Fotostudio Bernhard in Neufahrn bei Freising ein Marketing Crashkurs für Existenzgründer statt. Die Trust Marketingexpertin Susanne Büttner erklärte den Teilnehmern und Jungunternehmern Grundlagen des Marketings, erste Schritte zur Kundengewinnung sowie Tipps zum Markenaufbau. Wichtig sei, dass jeder seinen eigenen Stil findet und sich auch bei der Kundenakquise nicht verbiegt, meint Büttner. In drei Stunden konnten sich Existenzgründer und Unternehmer informieren und im Anschluss austauschen. Die Teilnehmer interessierten vor allem die Themen Logo, Firmenname und Webseite. "Gerade am Anfang ist es wichtig das Marketingbudget sinnvoll einzusetzen." sagt die Beraterin. Das Fotostudio Bernhard war bis zum letzten Platz gefüllt.





trust marketing e. K. berät Gründer, Klein- und Jungunternehmer beim Aufbau von Marke und Umsatz sowie die Kundengewinnung durch Kundenvertrauen.

trust marketing e. V.

