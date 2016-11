Praxis-Seminar für Graffiti-Entfernung und Graffiti-Schutz

Auch 2017 bietet Graffiti-Guard wieder praxisnahe Schulungen im Bereich Graffiti-Entfernung und Graffiti-Schutz an.

Antigraffiti Seminar 2017

(firmenpresse) - Das Thema Graffiti-Entfernung und Graffiti-Schutz gewinnt zur heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Es sind immer mehr unliebsame Schmierereien vorhanden, die entfernt werden müssen.



Trifft es den eigenen Arbeitsbereich sollte man Bescheid wissen, wie man gegen diese Graffiti vorgehen kann, ohne den Schaden zu vergrößern. In den Schulungen werden Grundlagen vermittelt, die Schäden durch eine unsachgemäße Graffiti-Entfernung vermeiden. Das Ausbildungsziel ist eine professionelle Herangehensweise an das Thema Graffiti-Entfernung und Graffiti-Schutz.



Auch 2017 bietet Graffiti-Guard wieder praxisnahe Schulungen im Bereich Graffiti-Entfernung und Graffiti-Schutz an. Die Kurse finden bereits im dritten Jahr statt und werden sehr gut angenommen.



Zu den Teilnehmern zählen Kommunale Dienstleister, Autobahn- /Straßenmeistereien, Gebäudereiniger, Malerbetriebe, Hausmeister und zahlreiche Bauplaner/Architekten.



Die Referenten haben mehrjährige Erfahrung in der Graffiti-Entfernung und Graffiti-Schutz und mit über 120.000 m² Graffiti-Entfernung das nötige Praxiswissen. Die Praxis wird mit einem autark ausgestatteten Graffiti-Entfernungs-Fahrzeug durchgeführt und an verschiedenen Objekten teils mit schwierigen Untergründen live vorgeführt.



Alle Informationen, Inhalte, Termine & Anmeldung zu den Seminar sind auf der Webseite im Überblick zu finden.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.graffiti-guard.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Graffiti-Guard ist Graffiti-Schutz und Graffiti-Entfernung mit System. Außer den geprüften Anti-Graffiti-Produkten, liegen die Kompetenzen in Beratung, Schulung und Betreuung von Architekten und Bauplanern, Kommunen, Fachhandel und gewerblichen Anwendern. Über ein Systempartner-Netzwerk stehen europaweit Ansprechpartner für Anti-Graffiti-Maßnahmen rund um jeden Untergrund zur Verfügung.



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Guard KG

Leseranfragen:

Geisbergweg 10b, 65205 Wiesbaden

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 01.12.2016 - 12:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1431445

Anzahl Zeichen: 1645

Kontakt-Informationen:

Firma: Guard KG

Ansprechpartner: Udo Ernst

Stadt: Wiesbaden

Telefon: 06122-70463-16



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.