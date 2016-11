Jugendliche mögen's kurz / Youtuber Arne Schramm im Kurzfilmtag-Fieber

(ots) - Am 21. Dezember wird zum fünften Mal der

KURZFILMTAG in ganz Deutschland gefeiert. Mit dabei sind auch viele

Jugendliche. Unter dem Motto "Wir zeigen´s euch" stellen 10- bis

19-Jährige eigene Veranstaltungen auf die Beine, und zwar wie und wo

es ihnen gefällt. Aktuell sind 15 Events geplant. Auch Youtuber Arne

Schramm ist bereits im KURZFILMTAG-Fieber. Eigens für den Aktionstag

hat er einen kurzweiligen Trailer produziert, aus der Zielgruppe für

die Zielgruppe: https://goo.gl/0opYjS. Er ist kein Unbekannter im

Netz: Als "The Metamorphium" hat er sich gemeinsam mit Boris Traper

u.a. der Prokrastination gewidmet und damit knapp 50.000 Klicks

erreicht.



Wenn am 21. Dezember das Licht im Kinosaal des Studiokinos

Eisenstein in Quedlinburg erlischt, liegen aufregende Wochen hinter

den jungen Kinoveranstaltern. Welcher Film wird das Publikum bewegen,

welcher es zum Lachen bringen und welcher schafft es, eine Geschichte

auf eine ganz neue Art zu erzählen? Mit diesen Fragen gingen die

Jugendlichen an die Vorbereitung ihres Programms. In einem Workshop

mit der Medienpädagogin Mirjam Dahl Pedersen lernten sie zunächst den

Kurzfilm in seiner ganzen Bandbreite kennen und fanden gemeinsam

heraus, was das Besondere an den kurzen Filmen ist. Bei den

anschließenden wöchentlichen Treffen wurde der große Tag Schritt für

Schritt organisiert. Viele Kurzfilme mussten angeschaut und beurteilt

werden; Moderation und Diskussion mit dem Publikum wollten

vorbereitet werden; schließlich war zu überlegen, wie der Tag im Kino

ablaufen soll. "Mit dem Event können die Jugendlichen viele

verschiedene Kurzfilme sehen und die Spielstätte Kino neu entdecken.

Außerdem wird der kritische Umgang mit dem Medium Film erlernt", so

Mirjam Dahl Pedersen.



"Wir zeigen´s euch!" wurde 2015 ins Leben gerufen mit dem Ziel,

dass Jugendliche ihren eigenen KURZFILMTAG gestalten. Dabei schlüpfen



sie in die Rolle eines Veranstalters bzw. Kinobetreibers. Unterstützt

werden sie von Medienpädagogen, Kinobetreibern und Verleihern mit

deren Wissen und einer Auswahl an Kurzfilmen zu Sonderkonditionen

(50,00 Euro für ein 90-Minuten-Programm). Gemeinsam mit Partnern aus

der Kino- und Filmszene wurde ein umfangreicher Leitfaden erstellt,

das den jungen Kurzfilmfans bei der praktischen Umsetzung hilft.

Kooperationspartner des Projekts ist "KidsFilm - Kinder ins Kino",

eine Initiative der AG Kino - Gilde e.V. "'Wir zeigen´s euch' spricht

Kinder und Jugendliche an, die ihr eigenes Kurzfilmprogramm

entwickeln und ins Kino bringen wollen. 'Kidsfilm - Kinder ins Kino'

bietet seit 2013 bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen die

Möglichkeit, den Ort Kino als Erlebnisraum und Filme als Kulturgut

kennen zu lernen. Zwei Ansätze, die sich hervorragend ergänzen", so

Felix Bruder, Geschäftsführer von AG Kino.



Auch in Dresden gestalten Jugendliche ihren eigenen KURZFILMTAG.

Dort entstehen zwei Kurzfilmprogramme, eines für Kinder von sechs bis

zwölf Jahren und eines für Jugendliche von 13 bis 19 Jahren. Seit dem

Sommer arbeiten sechs junge Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren an

der konkreten Umsetzung inklusive Filmsichtung,

Öffentlichkeitsarbeit, Sponsorenorganisation und vielem mehr. Ein

Rahmenprogramm, das die jungen Besucher für den Kurzfilm begeistern

möchte, ergänzt die Kurzfilme, die auf der großen Leinwand im

Filmtheater Schauburg laufen werden. Bei der Zusammenstellung lag der

Fokus auf Themen, die den Lebensalltag und aktuelle Erfahrungen des

jungen Publikums spiegeln.



In Oldenburg geht man noch einen Schritt weiter. Dort drehen 10-

bis 18-Jährige ihre eigenen Kurzfilme. Sie erzählen eine Geschichte

aus drei verschiedenen Perspektiven: aus der Sicht von Mädchen, aus

Jungensicht und aus gemeinsamer Sicht. In den Filmen sollen vor allem

biographische Akzente gesetzt und Lebenswirklichkeiten der

Jugendlichen aufgegriffen werden, z.B. die Frage: Warum ist es cool,

ein Mädchen bzw. ein Junge zu sein? Oder: Was brauche ich zum Leben?

Gemeinsam mit den Jugendlichen werden die Drehbücher erstellt und die

Filme gedreht. Der Schnitt erfolgt unter Anleitung eines

Medienpädagogen. Zu sehen sind die Filme am KURZFILMTAG im

Casablanca-Kino in Oldenburg.



Trailer "Wir zeigen's euch!": https://goo.gl/0opYjS



Alle Infos zum KURZFILMTAG: www.kurzfilmtag.com



Bildmaterial: http://kurzfilmtag.com/presse.html



Über den KURZFILMTAG



Der bundesweite KURZFILMTAG findet seit 2012 statt und wird von

der AG Kurzfilm koordiniert. Er ist inspiriert von der französischen

Version "Le Jour Le Plus Court", die ihre Premiere 2011 erlebte.

Inzwischen feiern auch viele andere Länder den KURZFILMTAG.



Der fünfte deutsche KURZFILMTAG wird unterstützt von der

Filmförderungsanstalt, der Beauftragten der Bundesregierung für

Kultur und Medien, der Sächsischen Staatskanzlei, der Thüringer

Staatskanzlei, der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, der

Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken mbH, der AG

Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V., dem Hauptverband

Deutscher Filmtheater, dem Bundesverband Kommunale Filmarbeit, First

Steps, dem Bundesverband Jugend und Film, Vision Kino, KidsFilm, der

Deutschen Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen, der

DEFA-Stiftung, Interfilm Berlin und der KurzFilmAgentur Hamburg e.V.

Medienpartner sind ARTE, detektor.fm, filmecho/filmwoche, Intro und

SPIEGEL.TV.







Pressekontakt:

Stefan Bast

Telefon: 0351.41 88 52 23 oder 0179.664 15 80

E-Mail: presse(at)kurzfilmtag.com



Original-Content von: KURZFILMTAG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

KURZFILMTAG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.12.2016 - 11:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1431453

Anzahl Zeichen: 6245

Kontakt-Informationen:

Firma: KURZFILMTAG

Stadt: Dresden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 9 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung