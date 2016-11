BALLY WULFF setzt mit seinem „Spiel des Monats“ neue Akzente

Berlin, 01.12.2016. Seit 66 Jahren begeistert der Geldspielgerätehersteller BALLY WULFF Spielgäste mit kreativen Spielideen. Um diesen in Zukunft einen kommunikativen Rahmen zu geben, werden ausgewählte Games ab Januar 2017 als „Spiel des Monats“ vorgestellt.

(firmenpresse) - „Zum Anfang unserer Unternehmensgeschichte sprach man noch von den sogenannten Single Games. Ein Gerät, ein Spiel. Heute sind teils bis zu 60 einzelne Spiele in einem einzigen Gerät gebündelt, “ erklärt Geschäftsführer Thomas Wendt.



Ab Januar 2017 wird BALLY WULFF in seiner Außenkommunikation bewusst ausgewählte Highlights unter dem Motto „Spiel des Monats“ nach vorne stellen. Dies können beliebte Klassiker sein, Innovationen oder die Neuheiten aus den aktuellsten Spielepaketen. Dieses neu geschaffene, regelmäßig erscheinende Format soll künftig einzelne Spiele besser in Szene setzen.



Denn es lohnt sich, bei den Trendprodukten von BALLY WULFF genauer hinzuschauen. „Immer im Fokus steht bei der Entwicklung die Frage, wie Spielgäste unterhalten werden können. Es geht um die Frage, was Spaß macht. Denn der Spaß am Spiel ist schon immer Dreh- und Angelpunkt unserer Unternehmensphilosophie, “ erläutert Thomas Wendt.



BALLY WULFF hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Spielgast mit immer neuen Spielideen zu verblüffen. So kommt Triple Dice beispielsweise ganz ohne Walzen aus, Fruit Roulette und Burn the Sevens reduzieren das Spiel auf eine einzelne Walze und bei Treasure Trail starten Entdecker auf insgesamt 16 Walzen die Suche nach dem verborgenen Schatz.



Mit welchen Qualitäten weitere Spiele aus der Kreativschmiede BALLY WULFF punkten, erfahren Kunden in Zukunft zum Anfang jeden Monats über die Webseiten und den Newsletter der Berliner.



„Seien Sie gespannt und profitieren Sie von dem Wissensvorsprung, den Sie über das Format „Spiel des Monats“ erhalten“, rät Geschäftsführer Lars Rogge den Kunden von BALLY WULFF. Denn nur wer seine Gäste umfassend über verfügbare Spiele informieren kann, hat bei der Kundenbindung die Nase vorn!

BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH ist ein führendes deutsches Unternehmen im Segment der Unterhaltungselektronik und vereint die Bereiche Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Geldspielgeräten. Der Absatz der Produkte fokussiert sich auf den deutschen Markt, aber auch auf das Exportgeschäft mit den Schwerpunkten Spanien und Italien. Zum Produktportfolio des Berliner Traditionsunternehmens zählen modernste Geldspielgeräte, die durch ihre zeitgemäße Optik, HD-Animation, Touchscreen und eine faszinierende Spielqualität überzeugen. Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung unterhaltsamer, kreativer Spielesoftware, die ihren Einsatz in gewerblichen Spielstätten, der Gastronomie aber auch bei lizensierten Onlineanbietern findet. BALLY WULFF bietet für die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen in den unterschiedlichen Segmenten jeweils das passende Produkt. Somit ist das Unternehmen eine wichtige Größe innerhalb der Freizeitbranche – selbstverständlich unter Beachtung eines umfangreichen, kontrollierten Spielerschutzes. Bereits 1950 gegründet, gehört BALLY WULFF seit 2007 zur westfälischen SCHMIDT Gruppe. Das Unternehmen verfügt bundesweit über 12 Kundencenter und beschäftigt rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

