Deutz-Vorstand Haase: Deutscher Corporate-Governance-Kodex ist "weit entwickelt"

(ots) - Margarete Haase (63), im Vorstand des Motorenbauers

Deutz (Umsatz: 1,2 Milliarden Euro) zuständig für Finanzen und

Personal, betrachtet den Wechsel von Politikern in die Wirtschaft

nicht grundsätzlich als kritisch. Gegenüber dem am Freitag

erscheinenden Hamburger Wirtschaftsmagazin BILANZ sagte Haase: "Wenn

Manager in die Politik gehen bringen sie ja Erfahrungen ein, die dort

gut gebraucht werden, und umgekehrt."



Haase wurde im Frühjahr von Bundesjustizminister Heiko Maas in die

Kommission Deutsche Corporate Governance Kodex berufen. Der deutsche

Kodex für gute Unternehmensführung ist ihrer Meinung nach "recht weit

entwickelt. Wir haben da, glaube ich, keinen Nachholbedarf, sondern

sind eher Vorreiter." Im Gespräch mit BILANZ zeigte sich Haase davon

überzeugt, dass sich eine gute Unternehmensführung "auch positiv auf

Geschäftsergebnisse auswirkt".







