Anwalt von Aldi-Witwe Babette Albrecht ist zuversichtlich / Satzungsänderung unwahrscheinlich: Vor der neuen Runde im Krieg um die Macht bei Aldi Nord

(ots) - Wenn im Frühjahr die nächste Runde im

Gerichtsstreit um die Macht bei Aldi Nord zwischen Gründersohn Theo

Albrecht junior und seiner Schwägerin Babette, Witwe seines Bruders

Berthold, ansteht, rechnet deren Anwalt Andreas Urban mit einer

Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils, das seiner Mandantin Recht

gegeben hat.



Im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin BILANZ, das am Freitag der

Tageszeitung DIE WELT beiliegt, wies er daraufhin, dass es in

Deutschland fast unmöglich sei, eine einmal verabschiedete Satzung

einer Stiftung zu verändern.



Im November hatte ein Bericht der Bild am Sonntag aus einem Brief

der Witwe Babette Albrecht zitiert, in dem sie ihren Gatten als

alkoholkrank und nicht geschäftsfähig bezeichnete. Dabei ging es ihr

um die Frage, ob die Satzungsänderung der Jakobus Stiftung, eine der

drei Stiftungen, die Aldi Nord kontrollieren, rechtens sei. Darin

hatte ihr Gatte Berthold auf Betreiben seines Bruders Theo für sich

und seine Nachkommen auf das Recht verzichtet, diese Stiftung zu

beherrschen. Das Verwaltungsgericht Schleswig hatte im Juni

geurteilt, dass diese Satzungsänderung nichtig sei. Anwalt Urban

rechnet mit einer neuen Runde der Auseinandersetzung vor dem OVG

Schleswig. Mit einer friedlichen Einigung rechnet er nicht. "Ich habe

den Eindruck, dass die Fronten auf der Gegenseite sehr verhärtet

sind", sagt er BILANZ.







