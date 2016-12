Weiterbildung Psychiatrie im Klinikum am Weissenhof

(firmenpresse) - Ob eine Weiterbildung Psychiatrie zum Facharzt oder im Pflegebereich: Das Fort- und Weiterbildungsangebot des Klinikums am Weissenhof kann sich sehen lassen. Denn das Akademische Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg deckt sämtliche Fachrichtungen und Interventionsformen ab und gilt als einer der besten Arbeitgeber im Raum Heilbronn.

"Ganz gleich, ob sich jemand in seiner Weiterbildung Psychiatrie für Allgemeine Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatische Medizin, Suchttherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Forensische Psychiatrie interessiert - unsere Einrichtung betreut alle Fachrichtungen", sagt Personaldirektor Roland Kuttner. Als Akademisches Lehrkrankenhaus vermittelt das Klinikum am Weissenhof nicht nur Praxiswissen in der Lehre, sondern entwickelt auch aktuelle Therapieansätze weiter und evaluiert neue Möglichkeiten in Diagnostik und Therapie. Somit ergibt sich für die Weiterbildung Psychiatrie ein spannendes Betätigungsfeld. Dies gilt sowohl für im ärztlichen Bereich als auch für Pflegekräfte: "Zum Beispiel die zweijährige berufsbegleitende Fachweiterbildung für Psychiatrie, die wir im Verbund mit dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden und dem Klinikum Schloß Winnenden anbieten", informiert Claudia Kellermann, Bereichsleiterin Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Hauptstandort Weinsberg.

Attraktiver Einsatzort für Weiterbildung Psychiatrie

Und was weiterhin für eine Weiterbildung Psychiatrie im Klinikum am Weissenhof spricht: Mit der Auszeichnung "Great Place to Work" zählt die Einrichtung im Herzen Baden-Württembergs mit ihren sieben Standorten zu den besten Arbeitgebern im Gesundheitswesen. Als familienfreundliches Haus legt das Klinikum am Weissenhof Wert auf flexible und verbindliche Arbeitszeiten und bietet in der eigenen Kita eine Kinderbetreuung bis ins Schulalter an. Des Weiteren machen eine zusätzliche Altersvorsorge, ein betriebliches Gesundheitsmanagement und Frischkost im Casino nach der "Slow-food"-Philosophie das Klinikum am Weissenhof für eine Weiterbildung Psychiatrie sehr attraktiv.





Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.300 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 666 Planbetten, davon 128 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.



Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und war bei "Great Place to Work" Drittplatzierter. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert.

Klinikum am Weissenhof

