Buchvorstellung: Das Leben eines gescheiterten Lehrers, der dann Professor werden wollte

Dem Dozenten der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Dr. Manfred Overmann, gelingt ein faszinierend ironisch-absurdes Portrait deutscher Lehranstalten und der darin gefangenen Akteure. Ein Muss für alle, die mitunter an und in Schulen verzweifeln.



(firmenpresse) - "Während sich in meiner Wahrnehmung mittlerweile so manches Schülergesicht zur karnevalesken Fratze verzerrte, gerieten die mich verhöhnenden Meuterer erst so richtig in Fahrt und schienen sich an meiner Demütigung zu laben. Je mehr Anstalten ich machte, die wilde Bande wieder ans Ruder zu bringen, um zumindest einen wie auch immer gearteten Schein von Unterricht zu inszenieren, desto loser und widerspenstiger wurden die Gebärden der Revoltierenden."



Nach vier Jahren in Frankreich verschlägt es Gymnasiallehrer Paul Krieger an eine deutsche Gesamtschule. Hier erlebt er den Schulalltag als Hölle auf Erden. Zwar sollen alle Schüler Abitur machen, aber Lehrkräfte keine Leistung einfordern. Die groteske Auseinandersetzung um Noten und Erziehungsfragen führt Paul direkt in den Nervenzusammenbruch. Sein faustischer Wissensdrang und eine Psychotherapie helfen ihm jedoch zurück in den Lehrbetrieb. Es wird wieder ernst …



Weitere Informationen unter www.ibidem-verlag.de



Manfred Overmann

Das Leben eines gescheiterten Lehrers, der dann Professor werden wollte

Irrungen und Wirrungen

290 Seiten, Paperback. 2016

ISBN 978-3-8382-1076-6



Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt unter www.ibidemverlag.de.





