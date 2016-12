Wohltuende Wärme, Wellness und Pflege - Asiatische Traditionen im Herzen Berlins

Ab Dezember bis Februar können erlesene asiatische Kräuter im Rahmen des Season Special "Herbal Sensation" im Yi-Spa erlebt werden.

Season Special Herbal Sensation

(firmenpresse) - Die Muskulatur mit wohltuender Wärme durch pflegende Kräuterstempel zu lockern, beruht auf uralten Traditionen der asiatischen Massagekunst und einer Kräuterheilkunde, die einst die Domäne von Mönchen und Hebammen war. Dieses Erlebnis bietet nun das Yi-Spa in Berlin Mitte im Rahmen seines Season Special "Herbal Sensation" für den Winter.



Die erfahrenen, asiatischen Masseurinnen verwöhnen die Gäste mit einem Foot-Scrubbing-Bath mit erlesenen thailändischen Kräutern und Honig und führen so in die Zeremonie ein. Es folgt eine Kräuterstempelmassage in Kombination mit einer Gesichts- und Nackenmassage mit wohltuenden thailändischen Kräuterstempeln aus einer einzigartigen Mischung von Kräutern mit ausgewählten Zutaten wie Zitronengras, Ingwer und Kardamom. Nach dem Erwärmen entfalten sich nicht nur die Aromen dieser Kräuter, sondern auch die pflegenden und entspannenden Eigenschaften. Eine exotische Gesichtsmaske mit asiatischem Wassernabel für eine antibiotische und antioxidative Wirkung und eine traditionelle Fußmassage runden unsere Zeremonie ab, die Sie in fernöstliche Welten entführt.





Season Special "Herbal Sensation"

- Seasonal Facial Mask mit asiatischem Wassernabel für eine antibiotische, antioxidative Wirkung

- Seasonal Face & Neck Massage mit pflegenden thailändischen Kräuterkompressen

- Foot-Scrubbing-Bath mit erlesenen thailändischen Kräutern und Honig

- Foot Massage mit sanften Streichbewegungen für den inneren Ausgleich

- Thai Herbal Compress Massage mit entspannenden Kräuterstempeln aus einzigartiger Mischung von Kräutern nach uralter asiatischer Tradition







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.yi-spa.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Yi-Spa spiegelt ein Lifestyle-Konzept wieder, in dem ein Stück asiatische Kultur in ein modern-sachliches Ambiente transportiert wird. Schlichte Eleganz, natürliche Elemente wie Schiefer, Stein und dunkles Holz in Kontrast zu farbigem Glas und edlen Düften, verbunden mit einem intelligenten Licht- und Tonkonzept, sind die Markenzeichen von Yi-Spa. Darüber hinaus werden bei allen Anwendungen ausschließlich natürliche Produkte und authentische Zutaten wie u.a. frische, exotische Früchte verwendet.



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Downloaden Sie das gesamte Pressematerial unter www.yi-spa.com/pressematerial



Dies ist eine Pressemitteilung von

Yi-Spa

Leseranfragen:

Säntisstr. 56, 12277 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 01.12.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1431587

Anzahl Zeichen: 1860

Kontakt-Informationen:

Firma: Yi-Spa

Ansprechpartner: Steffen Thomas

Stadt: Berlin

Telefon: 015787810939



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.