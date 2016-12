Weihnachten - bringen Sie Freude mit persönlichen Geschenkideen.

Vispronet® bietet zahlreiche Geschenkideen zum Persoanlisieren für die Weihnachtszeit an. Ob Firmenfeier, Dekomittel oder Familienbescherung - hier findet sich für jeden das passende Geschenk.

Weihnachten - Freude schenken mit persönlichen Geschenken

(firmenpresse) - Noch immer keine Idee für eine Aufmerksamkeit für Kunden oder Mitarbeiter zum Jahresende? Keine Lust auf traditionelle Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde? Personalisierte, mit einem Logo, Foto oder Schriftzug versehene Aufmerksamkeiten, wie Kalender, Fotouhren oder ein Sitzkissen kommen bestimmt gut bei den Beschenkten an. Bei Vispronet® findet man jede Menge Ideen für ganz besondere Weihnachtsüberraschungen. Fotoschlitten, Fotouhren oder Fanschals und viele weitere Geschenkideen können direkt online gestaltet werden - auch ganz ohne grafische Vorkenntnisse.



Wenn es einmal ganz schnell gehen soll - fast alle Produkte sind im Overnight-Service bestellbar!

Neben der Suche nach der richtigen Geschenkidee sind jetzt wieder zahlreiche Werbetreibende auf der Suche nach wirkungsvollen Werbemitteln für die Winter-Promotion. Auch dafür bietet die Online-Druckerei Vispronet® ein breites Sortiment an.

persönliche Geschenkideen ? aber bitte nicht "von der Stange".



Schlitten



Ob Produktwerbung, Rabattaktionen oder ein toller Schnappschuss: ein Schlitten mit eigenem Motiv garantiert Aufmerksamkeit und bringt nicht nur Kinderaugen zum Leuchten! Vispronet® bietet Hörnerschlitten und klassische Davos-Schlitten an. Die Sitzflächen kann vollflächig bedruckt werden.



Alle Schlitten von Vispronet® sind TÜV und GS geprüft. Mit einer Tragfähigkeit von 90 kg, einem Gestell aus hoch belastbarem schichtverleimtem Holz und pulverbeschichteten Kufenbeschlägen aus Metall ist ein uneingeschränkter Fahrspaß garantiert. Fehlt nur noch der Schnee.



Fotouhren



Fotouhren von Vispronet® gibt es für die Wand, den Tisch oder als Wecker. Die verschiedenen Grundformen bieten ausreichend Platz für eigene Fotos, Glückwünsche und nette Slogans. Ob als runde, rechteckige oder quadratische Wanduhr, als verspielte Wanduhr in Herzform oder als rechteckige Tischuhr - individuell bedruckte Fotouhren sind hochwertige Werbemittel, beliebte Fanartikel, dekorative Wohnaccessoires oder eine sehr persönliche Geschenkidee.





Sitzkissen



Sitzkissen können in drei verschiedenen Formen gestaltet werden. Die Bezüge lassen sich ganz leicht waschen und auswechseln, sodass ein flexibler Einsatz kein Problem darstellt. Bedruckt mit einem lustigen Schnappschuss oder einem witzigen Spruch erinnern Sie sich jederzeit an tolle Momente aus dem vergangenen Jahr.



Fanschals



Fanschals zeigen Begeisterung für einen Verein oder eine Lieblingsmannschaft. Sie können mit eigenen Fotos, Logos und Schriftzügen bedruckt werden . Fanschals sind beliebte Erinnerungsstücke bei Festivals und Konzerten. Der Druck erfolgt ein- oder doppellagig und kann mit farblich passenden Fransen komplettiert werden.



Gewinnspiel



Ein Weihnachtsgewinnspiel auf Facebook soll die Vorweihnachtszeit und das Warten auf die Feiertage unterhaltsamer gestalten. Für die besten drei Mitspieler beim Vispronet® Advents-Memory stehen drei wunderbare Preise aus dem Sortiment von Vispronet® zur Verfügung. Einfach hier klicken und mitmachen: Vispronet® Gewinnspiel Viel Erfolg.



Gutscheincode



Pünktlich zu Weihnachten hilft ein 10? Gutschein beim Weihnachtseinkauf auf www.vispronet.de sparen. Bis 31.12.2016 kann folgender Gutschein-Code für Einkäufe bei Vispronet® genutzt werden: XMAS4U16. Der Gutscheinwert beträgt 10 ? (brutto). Er gilt für alle Produkte auf www.vispronet.de und www.vispronet.at ab einem Warenwert von 30 ? (brutto). Der Gutscheincode ist einmalig einlösbar pro Kunde. Er kann nicht mit anderen Gutscheinen und Rabatten kombiniert werden. Eine Barauszahlung oder nachträgliche Anrechnung ist nicht möglich.









