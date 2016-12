„Al Bait Baitak – Fühlen Sie sich wie Zuhause“ – Jumeirah Al Naseem eröffnet am 1. Dezember 2016

Am 1. Dezember 2016 eröffnet Jumeirah Al Naseem an einem der schönsten Strände Dubais. Die Fertigstellung des Hotels markiert den Abschluss einer großen städtebaulichen Entwicklung, die vor 20 Jahren mit Eröffnung des Jumeirah Beach Hotels begann und die mit dem arabischen

Hotel-Resort Madinat Jumeirah sowie dem berühmten Wahrzeichen Dubais,

Burj Al Arab Jumeirah, fortgesetzt wurde. Jumeirah Al Naseem markiert jedoch nicht nur die Vollendung einer langjährigen Planung. Im Kreise seiner arabisch geprägten Schwester-Hotels steht Al Naseem für eine frische Interpretation arabischer Traditionen, Gastfreundschaft und arabischen Ambientes. Die Gäste erleben hier eine betont schlicht inszenierte, moderne Hotelwelt, die ihre arabischen Wurzeln sehr dezent in Szene setzt. Die Eröffnungsraten starten bei 310 € inklusive Halbpension und zuzüglich Steuern und Gebühren.



(firmenpresse) - Al Naseem bedeutet „Meeresbrise“

Der Name Al Naseem, zu deutsch „Meeresbrise“, verweist sowohl auf die Lage direkt am Arabischen Golf als auch auf das frische und leichte Ambiente des Hotels. Dabei ergänzt Jumeirah Al Naseem ein betont schlicht gehaltenes Bau- und Ausstattungskonzept mit Kunstobjekten emiratischer Künstler und lokalem Design. Die Skulptur in der Lobby – eine Kamelkarawane aus poliertem Stahl – stammt beispielsweise von dem prominenten Künstler Mattar Bin Lahej, und die weiblichen Angestellten des Hotels tragen eigens für das Al Naseem entworfene Abayas der exklusiven Dubaier Modemarke „Slouchy’z“. Kulinarisch kann man sich im Jumeirah Al Naseem auf Entdeckungsreise begeben und in sieben Restaurants und Bars den Spuren der arabischen Entdecker folgen. Weitere Besonderheiten sind die fünf Swimmingpools, darunter ein Pool nur für Erwachsene, und die 43 Suiten, darunter eine 500 Quadratmeter große Royal Suite.



„Al Bait Batak - Fühlen Sie sich wie Zuhause"

General Manager Richard Alexander: „Jumeirah Al Naseem erzählt die Geschichte Dubais. Es integriert Geschichte und Tradition, reflektiert aber auch die Energie, die Dynamik und die Visionen des modernen Dubai. Unser Leitmotiv ist allerdings ganz traditionell arabisch: Wir folgen dem Willkommensgruß der Beduinen ‚Al Bait Batak – Fühlen Sie sich bei uns wie Zuhause‘. Mit unserem Mix aus zeitgenössischem Design, lokalen Elementen und natürlich dem bekannt hohen Service-Niveau der Jumeirah Gruppe machen wir vor allem einem jüngeren und reisefreudigen Publikum ein sehr gutes Angebot und können auch neue Gäste für Dubai gewinnen.“



Informationen und Buchungen über www.jumeirah.com und jedes Reisebüro.







Über das Madinat Jumeirah:



Die Resort-Destination im Stil eines arabischen Dorfes ist die perfekte Wahl für den Familienurlaub in Dubai: Ein Boutique-Hotel, ein Palasthotel sowie 29 traditionell arabische Sommerhäuser sind verbunden durch drei Kilometer lange Wasserwege, auf denen Abra-Boote die Gäste befördern. Außerdem gehören zum Madinat Jumeirah der private Jumeirah Beach mit Strandpromenade sowie 44 Restaurants und der Souk Madinat. Das Strandhotel Jumeirah Al Naseem komplettiert Madinat Jumeirah als viertes Hotel des Resorts.



Über die Jumeirah Group:



Die 1997 gegründete Hotelgruppe hat ihre Wurzeln in Dubai, wo sie heute mit sechs sehr unterschiedlichen Hotels vertreten ist, darunter das Burj Al Arab Jumeirah, architektonisches Wahrzeichen Dubais. Seit 2004 befindet sich die Jumeirah Group auf weltweitem Wachstumskurs und hat seitdem ihr Portfolio auf 22 Hotels in 9 Ländern erweitert.

In Europa gehören die Jumeirah Hotels in Frankfurt und Mallorca zu den besonderen Aushängeschildern der Hotelgruppe. Das Jumeirah Frankfurt zeigt, wie Jumeirah erstklassige Businesshotellerie definiert und umsetzt. Das Resorthotel Jumeirah Port Soller Hotel & Spa auf Mallorca wiederum setzt klare Akzente durch Lage, Design und kulturelle Einbindung von Sóller und Umgebung. Außerdem zählen zum Europa-Portfolio der Gruppe das Pera Palace Hotel Jumeirah in Istanbul, das Jumeirah Carlton Tower und das Jumeirah Lowndes Hotel, beide in London. Zum weltweiten Portfolio gehören außerdem Hotels auf den Malediven, in Kuwait, Baku und in Shanghai.

Die Luxus-Appartements der Marke Jumeirah Living, die Lifestyle-Marke Venu und Talise Spa sind ebenfalls Teil der Jumeirah Group. Ihre Expansionspläne konzentrieren sich auf den Mittleren Osten und Asien.

www.jumeirah.com



Text&Aktion

