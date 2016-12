IT & Hardware & Software & TK

Wieder lieferbar: Microsoft zertifizierter USB-Stick für Windows To Go

OPTIMAL erweitert sein Angebot für USB-Stick"s um einen Microsoft zertifizierten, schnellen USB 3.0 Windows To Go Stick für den Transport eines kompletten Betriebssystems

(firmenpresse) - OPTIMAL vertreibt nun exklusiv den neuen Kanguru Mobile WorkSpace USB-Stick. Der USB-Stick ist Microsoft zertifiziert für Windows To Go und verwandelt jeden Rechner in eine persönliche mobile Arbeitsumgebung. Der Kanguru Mobile Workspace ermöglicht Mitarbeitern ein komplettes Betriebssystem auf einem USB Stick mitzunehmen und zu starten. Bei dem USB-Stick handelt es sich um ein superschnellen USB 3.0 Flash Laufwerk.

Bequeme Windows To Go Umgebung

Der Kanguru Mobile Wokspace ist bequem und einfach zu handhaben und ermöglicht Mitarbeitern auf Reisen offline zu arbeiten.

Schnelle Bereitstellung

IT Administratoren können schnell und einfach Windows To Go Desktops mit eigenen Firmenprofilen bereitstellen.

BitLocker Sicherheit und Zertifizierung

Zusätzlich kann der Mobile WorkSpace mit einer vollen BitLocker Verschlüsselung versehen werden. Die Verschlüsselung ist FIPS 140-2 zertifiziert und schützt das Flash Laufwerk. Der Stick ist Microsoft Windows 8.1 / 64 Bit zertifiziert.

Anpassungen und Merkmale

Der USB-Stick lässt sich werksseitig beschriften und hat eine interne eindeutige Seriennummer. Der Stick hat eine Größe von 64GB und 128GB, ist TAA Compliant und unterstützt die Windows To Go Versionen von Windows 7, 8 und 8.1. Er umgeht nach dem Booten das auf dem Rechner befindliche Betriebssystem.

Weitere USB-Sticks

OPTIMAL bietet ein breites Spektrum an USB-Sticks vom einfachen schnellen USB 3.0 FlashBlu mit Schreibschutz und Seriennumer, über den superschnellen USB 3.0 SS3, bis hin zu normalen BadUSB sicheren FlashTrust. Auch hardwareverschlüsselte USB-Stick"s befinden sich im Portfolio, unter anderem auch die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizierten Stick"s.

OPTIMAL System-Beratung ist ein IT-Systemhaus mit den Schwerpunkten Sicherheit und Client Management. OPTIMAL findet einfache Lösungen für komplizierte Anforderungen in IT-Management und Systemadministration, dabei entwickelt das Systemhaus eigene Produkte oder erweitert und verbessert vorhandene Lösungen. www.optimal.de



In Deutschland und Österreich sowie den deutschsprachigen Bereichen der Schweiz und Italiens beliefert OPTIMAL System-Beratung die Anwender entweder direkt oder mit Hilfe seiner vielen Partner. Als Teil eines weltweiten Distributionsnetzes ist OPTIMAL ständig auf der Suche nach innovativen Produkten. Die Aachener Systemberatung ist Mitglied im Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).

