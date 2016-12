ZDF-Programmhinweis

(ots) -

Samstag, 31. Dezember 2016, 20.15 Uhr



Willkommen 2017

Silvester live vom Brandenburger Tor



Party-Alarm im ZDF. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner melden sich

mit "Willkommen 2017" live von Deutschlands größter Silvester-Party

am Brandenburger Tor. Die beiden ZDF-Moderatoren und Reporter Lutz

van der Horst laden in bester Feierlaune die Zuschauer zum Spektakel

der Superlative ein. Das Musikprogramm der nationalen und

internationalen Stars verspricht einen gelungenen Start ins neue

Jahr.



Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderen: Jermaine Jackson, DJ

BoBo, Marianne Rosenberg, Rainhard Fendrich, Max Giesinger, Bonnie

Tyler, Kerstin Ott, Sebastian Hämer, Ray Wilson, Peter Schilling,

Vengaboys, Powerkryner, Fun Factory, La Bouche, Wincent Weiss, Albert

Hammond, Radio Future, Captain Hollywood Project, Hermes House Band,

Maschine.







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.12.2016 - 14:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1431603

Anzahl Zeichen: 1162

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 40 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung