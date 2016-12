Eröffnung Online-Shop: Damenmode, Accessoires & mehr

Neuer Online-Shop: Aufregende Damenmode, Accessoires und Ohrringe

(firmenpresse) - Graue Mäuse werden es hier schwer haben: mit einer Mischung aus Farbe, Kreativität, Extravaganz und Verspieltheit überzeugen die Einzelstücke und Kleinserien im brandneuen Online-Shop von Susanne Scharl. Taschen in leuchtendem Blau, Blusen in knalligem Rot, Mäntel mit Zick-Zack-Muster, Ohrringe in der Trendfarbe Rosé - der Online-Shop für extravagante Damenoberbekleidung, Modeschmuck und Accessoires bietet andersartige Produkte für echte Trendsetterinnen, die gerne auffallen. Das Siegel „Made in Germany“, die Verwendung erstklassiger Materialien und die Begrenzung auf feminine Unikate und Kleinserien sind weitere Merkmale des neuen virtuellen Ladens aus Deutschland.



Mit außergewöhnlichen Kleidungsstücken, Accessoires und Ohrringen, die es nicht an jeder Ecke zu kaufen gibt, hebt sich das Sortiment ganz klar von typischer Massenware ab. Überdurchschnittliche Qualität in der Verarbeitung auf Grund inländischer Produktion der kleinen Produktpalette sowie der Einsatz hervorragender, erstklassiger Materialien bei Stoffen und Zubehör gehören ebenfalls dazu und kennzeichnen die Damenmode und Accessoires von Susanne Scharl als besonders einzigartig. Bei den Stoffen werden vorwiegend italienische Stoffe sowie zertifizierte Bio-Stoffe verarbeitet. Eine Zertifizierung der Stoffe, zum Beispiel mit dem GOTS-Siegel, gibt Auskunft über faire Stoffproduktion auch aus nicht-europäischen Ländern, und das in der kompletten textilen Kette der Stoffherstellung.



Dass sich hohe Kreativität und faire Produktion bei Damenmode nicht unbedingt ausschließen müssen, beweisen somit die Artikel des neuen Online-Shops. Zunächst ist dabei eine Fokussierung auf Jacken, Taschen, Rucksäcken, Cardigans, Blusen, Ohrringe und mehr geplant. Sollte die Nachfrage schnell wachsen, wird das Sortiment natürlich möglichst rasch erweitert. Gerade bei Taschen und Mänteln gibt es einen wachsenden Bedarf an außergewöhnlichen, farbenfrohen und einzigartigen Teilen. Schwarze, graue und triste Mode sucht Frau in diesem Online-Shop vergeblich.





Die strenge Limitierung nur auf Einzelstücke und Kleinserien hat gleich mehrere Vorteile für die Kundin: zum einen trägt Frau das neu erworbene Teil ausschließlich als Einzelstück oder Kleinserie und fühlt sich sogleich individueller. Zum anderen läuft sie kaum Gefahr, dass eine Andere das gleiche Produkt besitzt. Außerdem fühlt Frau sich doch auch gleich viel besser, wenn sie weiß, dass das neue Lieblingsstück nicht hundert- oder tausendfach existiert und, wie bei der gängigen Massenmode üblich, in übermäßig großen Stückzahlen in asiatischen Textilfabriken hergestellt wurde. Qualität hat bei dieser Mode auf jeden Fall immer den Vorrang vor Quantität. Preislich ist ein Paar Ohrringe ab 50 Euro, eine Bluse ab 115 Euro, ein Cardigan ebenfalls ab 115 Euro und ein Mantel ab 160 Euro zu haben. Für die Kundin stehen beim Online-Shopping im Web-Shop die Bezahlung per Paypal sowie per Vorkasse zur Wahl. Eine Anmeldung zum kostenlosen Newsletter empfiehlt sich für alle, die von den neuesten Modellen aus dem Online-Shop als Erste erfahren wollen. Ansonsten empfiehlt sich ein Blick auf die Google-Plus- oder Twitter-Seite. Als neukundenfreundliches Eröffnungsangebot steht jeder Käuferin im Online-Shop ein ansprechender Warenkorbrabatt in Höhe von entweder 10 oder 20 Euro (abhängig vom Warenkorbwert) bis Jahresende zur Verfügung.





http://www.susanne-scharl.de/



Der neue Online-Shop von Susanne Scharl hat sich auf den Abverkauf einzigartiger Unikate und filigraner Kleinserien aus den Segmenten Damenoberbekleidung, Accessoires und Modeschmuck spezialisiert. Mit viel Leidenschaft, Genauigkeit und Kreativität werden seit Oktober 2016 wunderschöne Taschen, Blusen, Mäntel, Modeschmuckohrringe, Rucksäcke und vieles mehr innerhalb Deutschlands angefertigt und zum Verkauf angeboten - allesamt mit dem gewissen Etwas, abseits von herkömmlicher Massenware. Der Online-Shop steht für Individualität, Originalität und weibliche Eleganz und setzt auf faire Produktion im Inland statt auf Fertigung in Textilfabriken der Dritten Welt.

PresseKontakt / Agentur:

Susanne Scharl

Damenmode, Accessoires & mehr

Marcel-Breuer-Straße 15

80807 München



Telefon: 089 5908 1235

Telefax: 089 5908 1200

E-Mail: presse(at)susanne-scharl.de

