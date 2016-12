Behinderte Menschen von Altersarmut besonders betroffen

(ots) - Der Sozialverband SoVD warnt vor einem Anstieg der

Altersarmut behinderter Menschen in Deutschland. "Die Armut im Alter

ist oft eine Folge von Arbeitslosigkeit. Und das ist ein Problem, von

dem Menschen mit Behinderungen besonders betroffen sind. Während

bundesweit die Arbeitslosigkeit sinkt, ist der Trend für diesen

Personenkreis entgegen allen Beteuerungen und Versprechen in Richtung

Inklusion gegenläufig", erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer. Nach

Einschätzung des Sozialverbands liegt der Anteil der

Schwerbehinderten an der Gesamtarbeitslosigkeit bei 6,3 Prozent.

"Auch behinderte Menschen in Arbeit sind benachteiligt: Brauchen sie

Unterstützungsleistungen im Alltag, so müssen sie große Teile ihres

Einkommens abgeben. Ansparen fürs Alter ist so fast unmöglich",

betont Adolf Bauer.



Darüber, wie Altersarmut entsteht und wie sie wirksam bekämpft

werden kann, informiert der Sozialverband umfassend im Rahmen einer

deutschlandweiten Informationskampagne. Neben aktuellen Zahlen, Daten

und Fakten hat der Verband am 23. August 2016 ein Konzept

veröffentlicht, das konkrete Lösungswege aufzeigt. Die Kampagne

richtet sich sowohl an die politischen Entscheidungsträger als auch

an die Bevölkerungsgruppen, für die das Risiko wächst, im Alter zu

verarmen.



Kampagne Lieber NICHT arm dran:



sovd.de/arm-im-alter #liebernichtarmdran







Original-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland



Dies ist eine Pressemitteilung von

SoVD Sozialverband Deutschland

