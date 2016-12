HID Global kooperiert mit Honeywell Building Solutions und realisiert innovative Mobile Access-Lösung für den Gebäudezutritt

(firmenpresse) - Walluf, 1. Dezember 2016 – HID Global, der weltweit führende Anbieter von sicheren Identitätslösungen, kündigt die Kooperation mit Honeywell Building Solutions an. Die innovative Technologie von HID Global ist Teil der neuen Honeywell Vector Occupant App, mit der Nutzer Türen mit Hilfe mobiler Geräte wie beispielsweise Smartphones öffnen können.



Für die Entwicklung der maßgeschneiderten Mobile Access-Lösung nutzte Honeywell die Seos-Technologie (eine hochsichere Plattform für die Verwaltung sicherer Identitäten auf mobilen Geräten) und die Software Development Kits (SDKs) von HID Global. Die neue Honeywell Vector Occupant App ermöglicht einen sicheren und benutzerfreundlichen Zutritt zu Gebäuden via Smartphone – der Einsatz von Schlüsseln und Smartcards ist damit obsolet. Durch die flexible Verwaltung digitaler Identitäten ist sowohl der Zutritt zu einzelnen Bereichen eines Gebäudes als auch zu ganzen Anlagen oder zu mehreren Standorten rund um den Globus möglich.



"HID Global und Honeywell teilen das Engagement für komfortable Lösungen für die Zutrittskontrolle mit einem hohen Maß an Benutzerfreundlichkeit für den Anwender", betont Harm Radstaak, Vice President und Managing Director, Physical Access Control Solutions bei HID Global. "Wir legen deswegen ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung neuer innovativer Mobile Access-Lösungen. Wir freuen uns darauf, hier mit Honeywell neue Möglichkeiten zu erschließen und die Vorteile mobiler Geräte in der Zutrittskontrolle sowie bei der Verwaltung sicherer Identitäten auf eine Vielzahl anderer Applikationen im Bereich Gebäudetechnik zu erweitern."



Für die Integration der Mobile Access-Lösung nutzte Honeywell neben der bereits erwähnten Seos-Technologie und den Software Development Kits (SDKs) spezielle Workshops und Testläufe mit HID Professional Services. Mit diesen Services berät und unterstützt HID Global Kunden in den Bereichen Compliance, Sicherheit und Risikomanagement. Die Lösung integriert die patentierte "Twist and Go"-Gestentechnologie von HID Global: Durch das Drehen des Smartphones öffnen sich Türen bequem aus der Ferne.





Die App und das Verwaltungsportal von HID Global funktionieren ganz unabhängig vom installierten System im jeweiligen Gebäude und vereinfachen das Management von digitalen, vertrauenswürdigen Identitäten für Gebäude-Manager.



Die Honeywell Vector Occupant App veranschaulicht die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Produkte von HID Global, die es Anwendern im Rahmen der Mobility-Initiative des Unternehmens ermöglichen sollen, sichere Identitäten auf mobilen Geräten mitzuführen und auf vielfältige Weise einzusetzen.





Diese Presseinformation kann auch unter www.pr-com.de/hidglobal abgerufen werden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hidglobal.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

HID Global ist Weltmarktführer auf dem Gebiet innovativer Produkte und Lösungen für eine sichere Identität. Millionen von Endanwendern in mehr als 100 Ländern weltweit vertrauen den hochsicheren Identitätslösungen in ihren Zutrittskontrollsystemen und profitieren vom umfassendsten Portfolio an interoperablen Produkten. Die Mehrheit der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf HID Global: Derzeit sind mehr als sieben Millionen HID-Lesegeräte und 400 Millionen HID-Technologiekarten im Umlauf. Zum Portfolio gehören weiterhin Lösungen zur starken Authentifizierung, Besuchermanagement, Kartendrucker zur Personalisierung von Ausweisen, hoheitliche Dokumente sowie RFID-Technologien für Anwendungen für Industrie und Logistik. Zu den wichtigsten Marken des Unternehmens zählen ActivID, EasyLobby, FARGO, IdenTrust, LaserCard, Lumidigm, Quantum Secure und HID. HID Global mit Hauptsitz in Austin, Texas, in den USA beschäftigt weltweit über 2.700 Mitarbeiter und ist mit internationalen Niederlassungen in über 100 Ländern tätig. HID Global ist ein Unternehmen der ASSA-ABLOY-Gruppe.



Weitere Informationen sind verfügbar unter www.hidglobal.de, im Mediencenter (www.hidglobal.de/media-center) und Blog (www.hidglobal.de/blog), über den RSS Feed (www.hidglobal.com/main/media-center/releases/rss.xml) sowie auf Facebook (www.facebook.com/hidglobal), LinkedIn (www.linkedin.com/company/hid-global) und Twitter (https://twitter.com/HID_EMEA).



Dies ist eine Pressemitteilung von

HID Global

PresseKontakt / Agentur:

HID Global GmbH

Tanja Schilling

Marketing Communications Manager

Am Klingenweg 6a

65396 Walluf

Telefon +49 6123 791-201

tschilling(at)hidglobal.com



PR-COM GmbH

Hanna Greve

Account Director

Sendlinger-Tor-Platz 6

80336 München

Telefon +49 89 59997-756

Fax +49 89 59997-999

hanna.greve(at)pr-com.de

Datum: 01.12.2016 - 16:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1431685

Anzahl Zeichen: 2832

Kontakt-Informationen:

Firma: HID Global

Ansprechpartner: Hanna Greve

Stadt: Walluf

Telefon: +49 (0) 89 59997 756



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 01.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung