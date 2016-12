Christian Sommer besingt Weihnachten 2016

Christmas Party - das 1.Weihnachtsalbum ist da

Christian Sommer (Bildquelle: DTVmusic)

(firmenpresse) - Wieder ist ein Jahr vorbei und die Adventszeit hat begonnen. In den Radios erklingen bereits die ersten Weihnachtsmelodien und viele Menschen freuen sich auf die Vorweihnachtszeit.

Pünktlich zur Weihnachtszeit hat der bekannte Sächsische Sänger Christian Sommer eine neue Weihnachts - CD "Christmas Party" in einem Partysound zum mitsingen aufgenommen und diese auf einem kleinen Mini-Album (EP / extended Play) veröffentlicht.

Christian Sommer hat bereits Ende diesen Jahres mit "Auf die Liebe, auf das Leben" ein wunderbares Party-Album herausgebracht, viele Titel aus dem Album sind auch für eine gute Weihnachtsparty geeignet. Wer diese zwei Alben hat ("Auf die Liebe, auf das Leben" und "Christmas Party") der ist für jede Party gut gerüstet.

Die Lieder sind in allen gängigen Downloadportalen erhältlich.

Christian Sommer - Christmas Party

Vertrieb Hitmix Music

(LC 20178)

Trackliste:

Alle Jahre wieder

Eine Muh, eine Mäh

Fröhliche Weihnacht überall

Ihr Kinderlein kommet

Stille Nacht, heilige Nacht

Süßer die Glocken nie klingen

Infoquelle: DTVmusic / Enrico Heller

Weitere Infos über Christian Sommer finden Sie im Web unter: http://www.christian-sommer.net/ und auf Facebook.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://sperbysmusikplantage.over-blog.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die HPS Entertainment und Sperbysmusikplantage ist der Spezialist für die komplette Online-Promotion im Internet. Seit 2006 arbeiten wir erfolgreich in der Unterhaltungsbranche und machen Webwerbung für Künstler und Veranstaltungen. In diesem Rahmen veröffentlichen wir journalistische Pressetexte im Internet auf Presseportalen und Musikplattformen, in Auftrag und Eigenregie. Wir bewerben für Sie Ihre neue CD (Album oder Single) und Ihre Veranstaltung. Egal ob Rockfestival, Schützenfest oder Schlagerparty - wir bewerben jede Art von Veranstaltung im Netz. Ob Rock, Pop, Schlager, Volksmusik, Popschlager, Deutschpop, Deutschrock, Jazz, Reggae oder andere Musikrichtungen - wir machen Ihre Veranstaltung oder Ihr musikalisches Produkt im Internet breitflächig bekannt. Darüber hinaus gehört auch die Bemusterung von neuen Liedern bei einer großen Anzahl von Webradios, sowie lokalen Radiosendern im Deutschsprachigen Raum zu unseren Dienstleistungen. Wir vermitteln Ihnen erstklassige Künstler für Ihr Event in Deutschland.

Dies ist eine Pressemitteilung von

HPS-Entertainment& Sperbysmusikplantage

PresseKontakt / Agentur:

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

hps-win(at)gmx.net

030/65911004

http://sperbysmusikplantage.over-blog.com



Datum: 01.12.2016 - 17:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1431696

Anzahl Zeichen: 1537

Kontakt-Informationen:

Firma: HPS-Entertainment& Sperbysmusikplantage

Ansprechpartner: Hans Peter Sperber

Stadt: Berlin

Telefon: 030/65911004





Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung