Die Hitachi Enterprise Cloud ist ein "Gamechanger"

Flexible Auswahlmöglichkeiten erlauben kundenspezifische Lösungen für die Digitale Transformation

(firmenpresse) - Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 01. Dezember 2016 - Hitachi Data Systems (HDS) hat drei neue Angebote vorgestellt, wie sich Initiativen zur Digitalen Transformation verbessern und beschleunigen lassen. Den bisher am Markt vorhandenen Ansätzen mangelt es dazu an Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, was die IT vor eine Reihe von Problemen stellt. Diese Herausforderungen geht Hitachi Data Systems jetzt an:

- Mit der Hitachi Enterprise Cloud (HEC) können Organisationen mit einer Private- und Hybrid-Cloud den Rechenzentrumsbetrieb und die Bereitstellung von Anwendungen automatisieren.

- Die Hitachi Management Automation Strategy unterstützt Unternehmen bei der Vereinfachung ihres Infrastrukturmanagements.

- Über Erweiterungen der Hitachi Unified Compute Platform (UCP) 2000 und der UCP HC können Unternehmen ihre IT-Infrastrukturen mit kostengünstigen, konvergenten und hyperkonvergenten Systemen transformieren und modernisieren.

Die HEC-Plattform vereint vorgefertigte Servicekataloge mit einer konvergenten Plattform, der dazugehörigen Software sowie von HDS und / oder Partnern bereitgestellten Diensten. Auf diese Weise kann HEC die Betriebskosten senken und den Einsatz von Private- und Hybrid-Clouds beschleunigen. Die Hitachi Enterprise Cloud ist ab sofort verfügbar.

Als erstes Produkt der HEC-Familie nutzt die Hitachi Enterprise Cloud with vRealize Suite die VMware vRealize Air Cloud Management Platform (CMP). Die Lösung kann für den Betrieb innerhalb oder außerhalb des eigenen Rechenzentrums erworben oder als Managed-Cloud-Lösung über die Nutzung oder Ergebnisse abgerechnet werden.

"Hitachis Ansatz ist ein gutes Beispiel dafür, wie die VMware-vRealize-Plattform den Weg in die Cloud für Unternehmen beschleunigen kann. Die Hitachi Enterprise Cloud with vRealize Suite baut auf einer Top-Server- und Speicherinfrastruktur auf. Kunden können die VMware vRealize Suite als eigene Cloud-Management-Plattform nutzen und so einerseits Betriebskosten senken und andererseits die geschäftliche Flexibilität steigern", sagt Rob Smoot, Vice President Product Marketing im VMware-Geschäftsbereich Cloud Management.

Die neue Hitachi Management Automation Strategy bietet eine zeitgemäße Infrastruktur-Management-Software, die das mit dem Cloud-Einsatz verbundene Ziel der Vereinfachung fördert. Die Software unterstützt auch den "IT-as-a-Service"-Ansatz (ITaaS), ganz gleich, ob es sich um traditionelle Anwendungen oder Applikationen der nächsten Generation handelt. Bei der neuen Strategie handelt es sich um ein wachsendes Portfolio von Software mit dem Fokus auf Automatisierung. Dazu zählt auch UCP Advisor, ein vereinfachtes, smartes und konvergentes Management für individuelle und mehrere UCP-2000-Systeme.

"Intelligenz, Agilität und Kundenzentrierung sind die drei wichtigsten Faktoren der Digitalen Transformation. Gelingen oder Scheitern hängt entscheidend von der IT ab. Die Agilität der Infrastruktur im Sinne dieser Faktoren zu steigern, stellt für IT-Teams eine Herausforderung dar. Die in der Hitachi Management Automation Strategy vorgegebene Automatisierung und die vereinfachte Steuerung sind von zentraler Bedeutung, um diese Herausforderungen zu meistern", sagt Eric Hanselman, Chefanalyst von 451 Research.

Für noch mehr Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität stellt HDS seinen Kunden darüber hinaus eine Reihe neuer Managed-Cloud-Angebote "as-a-Service" bereit. Dazu zählen Lösungen für Storage-as-a-Service (STaaS), Compute-as-a-Service, eine Analytik-Lösung für das IT-Service- und Betriebsmanagement sowie neuartige Möglichkeiten ferngesteuerter Betriebsdienste. Außerdem bieten die HDS-Angebote zu Backup-as-a-Service, Archive-as-a-Service und Disaster-Recovery-as-a-Service nunmehr vollständige Verfahren zum Datenschutz.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.HDS.com/de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Hitachi Data Systems

Hitachi Data Systems, eine Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd., erstellt Lösungen zum Informationsmanagement und für Social Innovation. Unternehmen können damit erfolgreich agieren und der Gesellschaft dabei helfen, sicherer, gesünder und intelligenter zu werden ("Social Innovation"). Wir konzentrieren uns auf Big Data mit echtem Nutzwert - was wir als "Internet der wesentlichen Dinge" bezeichnen. Unsere IT-Infrastruktur, Analyse-, Content- und Cloud-Lösungen und -Services bringen eine strategische Verwaltung und Analyse der weltweiten Datenbestände voran. Nur Hitachi Data Systems kombiniert die besten Informations- und Betriebstechnologien aus der ganzen Hitachi-Firmenfamilie. Unternehmen und Gesellschaften erhalten dadurch einzigartige Einblicke, um sich erfolgreich weiterentwickeln zu können. Besuchen Sie uns auf http://www.HDS.com/de.



Hitachi Ltd. Corporation

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) mit Hauptsitz in Tokio, Japan, beantwortet gesellschaftliche Herausforderungen mit innovativen Technologien. Die Basis dafür bilden unser hochqualifiziertes Team und die nachgewiesene Erfahrung auf globalen Märkten. Im Geschäftsjahr 2014 (das am 31. März 2015 endete) betrug der konsolidierte Umsatz des Unternehmens insgesamt 9,761 Billionen Yen (81,3 Milliarden US-Dollar). Hitachi konzentriert sich mehr denn je auf das Geschäftsfeld Social Innovation. Dazu zählen die Bereiche Energie- und Infrastruktursysteme, Informations- und Telekommunikationssysteme, Baumaschinen, hochfunktionale Materialien und Komponenten, Automotive-Systeme, Gesundheitswesen und andere. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie unter http://www.hitachi.com.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hitachi Data Systems GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Hitachi Data Systems GmbH

Eva Schluppkotten

Im Steingrund 10

63303 Dreieich-Buchschlag

eva.schluppkotten(at)hds.com

06103 - 804-0

http://www.HDS.com/de



Datum: 01.12.2016 - 17:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1431697

Anzahl Zeichen: 4094

Kontakt-Informationen:

Firma: Hitachi Data Systems GmbH

Ansprechpartner: Eva Schluppkotten

Stadt: Dreieich-Buchschlag

Telefon: 06103 - 804-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung