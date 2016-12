DuSolo verlängert Wandelanleihe

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA -- (Marketwired) -- 12/01/16 -- DuSolo Fertilizers Inc. (TSX VENTURE: DSF) ("DuSolo" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es mit Tembo Capital Mining Fund LP eine Verlängerung der Laufzeit der zum 30. November 2016 fälligen Wandelschuldverschreibung in Höhe von $750.000 (die "Anleihe") vereinbart hat. Dabei wurde die Laufzeit um eine Woche bis zum 7. Dezember 2016 verlängert. Die Konditionen der Anleihe wurden vom Unternehmen am 29. September 2015 bekanntgegeben.

Diese Fristverlängerung erlaubt es dem Unternehmen und Tembo, laufende Gespräche hinsichtlich der Rückzahlung oder möglichen Umstrukturierung der Anleihe abzuschliessen, während das Unternehmen weiterhin an der Entwicklung seines Bomfin-Projektes in Brasilien arbeitet.

ÜBER DUSOLO

DuSolo Fertilizers Inc. konzentriert sich auf die Entwicklung eines vollständig integrierten Verfahrens zur Herstellung von Düngemittel auf Phosphatbasis in der brasilianischen Region Cerrado. Damit trägt das Unternehmen zu den landesweiten Anstrengungen bei, das Angebot an inländisch hergestellten Düngemitteln zu steigern und eine landwirtschaftliche Selbstversorgung zu erreichen.

Im Namen von DuSolo Fertilizers Inc.

Giles Baynham, CEO und Direktor

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung enthalten "zukunftsgerichtete Informationen" gemäss der kanadischen Gesetzgebung. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten" oder "nicht erwarten", "erwartet werden", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigen", "annehmen", "nicht annehmen", "glauben" oder anhand von Variationen solcher Wörter und Ausdrücke zu erkennen. Dazu zählen auch Aussagen darüber, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden" bzw. "vielleicht" oder "möglicherweise eintreten oder erreicht" werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen auch Aussagen, welche die betriebliche oder wirtschaftliche Performance von DuSolo betreffen und bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten können, die sich möglicherweise als ungenau erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können stark von den hier aufgeführten oder prognostizierten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen sind insgesamt mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die sich aufgrund von zukünftigen Erwartungen ergeben. Zu den Faktoren, welche die tatsächlichen Ergebnisse stark beeinflussen können, zählen auch Marktbedingungen und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten, die wir bei der kanadischen Börsenkommission auf SEDAR (www.sedar.com) einreichen, beschrieben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ab dem Datum der Pressemitteilung und DuSolo übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für eine Änderung der zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die kanadische Börse TSX Venture Exchange Inc. und ihre Regulierungsorgane ("Regulation Service Provider" gemäss der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange Inc.) übernehmen keinerlei Haftung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Kontakt:

DuSolo Fertilizers Inc.

(604) 484 7122

(604) 484 7143 (FAX)

ir(at)dusolo.com

www.DuSolo.com

