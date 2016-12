Rundfunkrat des rbb stellt Wirtschaftsplan 2017 fest

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) rechnet im kommenden Jahr

mit Erträgen von 464,5 Mio. Euro und Aufwendungen von 518,2 Mio.

Euro. Für das erste Jahr der neuen Beitragsperiode 2017 bis 2020

ergibt das einen Jahresfehlbetrag von 53,7 Mio. Euro. Das geht aus

dem Wirt-schaftsplan für 2017 hervor, den der Rundfunkrat des Senders

am Donnerstag (1. Dezember) festgestellt hat. Allerdings kann der rbb

zum Ausgleich dieses Fehlbetrags auf die seit 2013 angesparte

Beitragsrücklage zugreifen. Dies hatten die Ministerpräsidentinnen

und Ministerpräsidenten im Oktober 2016 entschieden. Der rbb ist auf

diese Mittel dringend angewiesen, um Finanzierungslücken in der

kommenden Beitragsperiode 2017 bis 2020 ausgleichen zu können.



"Für 2017 plant der rbb Mehrausgaben vor allem im Programm, aber

auch in den anderen Unternehmensbereichen. Wir müssen dringend die

technische Infrastruktur auf einen zeitgemäßen Stand bringen, da gibt

es großen Nachholbedarf. Mit unserem Fernsehprogramm streben wir nach

mehr Akzeptanz, wir überarbeiten das komplette Schema und bereiten

neue Sendungen vor", so Intendantin Patricia Schlesinger.

Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter ergänzt: "Auch die

Investitionen sollen steigen: Vorgesehen sind 35,7 Mio. Euro für

2017, gegenüber 18,8 Mio. Euro im Jahr 2016".



Datum: 01.12.2016 - 16:54

