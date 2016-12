Allg. Zeitung Mainz: Nachbessern / Kommentar zur Unterrichtsversorgung / Von Anita Pleic

(ots) - Alle Jahre wieder kocht die Diskussion darüber hoch,

wie gut die rheinland-pfälzischen Schulen tatsächlich mit Lehrern

ausgestattet sind. Das liegt zum einen daran, dass das zur Berechnung

der Statistik angewandte System für Laien schlichtweg nicht

verständlich ist: Was nach verschwindend geringem bis gar keinem

Unterrichtsausfall aussieht, ist nämlich nur bei den Pflichtfächern

so. Bei darüber hinaus gehenden Angeboten gibt es

Verbesserungsspielraum. Deshalb braucht es ein nachvollziehbares

Personaltableau für die Schulen und bessere Möglichkeiten, auf

Ausfälle reagieren zu können. Das Pilotprojekt für mehr

Selbstständigkeit der Schulen ist ein erster Schritt in die richtige

Richtung, dem aber weitere folgen müssen. Zum anderen kocht die

Diskussion deshalb wieder hoch, weil Schulen immer mehr Aufgaben

übernehmen sollen. Folgerichtig fordern sie Unterstützung in Form

zusätzlichen Personals ein. Natürlich ist eine Herausforderung wie

der starke Zuzug von Flüchtlingen und Migranten nicht vorhersehbar

und planbar. Doch die drängenden Aufgaben im Bildungssektor, die

Sprachförderung, die fundierte Berufsvorbereitung, die Inklusion,

binden immer mehr Kräfte. Da braucht es trotz Sparzwang und klammer

Kassen in Rheinland-Pfalz mehr Personal als die 270 neu geschaffenen

Stellen. Die nun vorgelegte Statistik der Unterrichtsversorgung, die

im Vergleich zu den vergangenen Jahren relativ gut ist, hilft da

nicht entscheidend weiter. Das Bessere ist schließlich des guten

Feind. Bildung ist am Ende des Tages die Basis für alles und deshalb

braucht sie beste Bedingungen und stetes Nachbessern, wo es gerade

hakt. Auch und vor allem beim Personal.







