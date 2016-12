Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung Stiftung "Anerkennung

Bund, Länder und Kirchen haben heute am Rande der 93. Arbeits- und

Sozialministerkonferenz (ASMK) in Lübeck die Verwaltungsvereinbarung

zur Errichtung der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" unterzeichnet.

Die Stiftung soll das Leid und Unrecht anerkennen, das Kinder und

Jugendliche in der Zeit von 1949 bis 1975 in der Bundesrepublik

Deutschland bzw. 1949 bis 1990 in der DDR in stationären

Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Psychiatrie erfahren

haben.



Bundessozialministerin Andrea Nahles sagte bei der Unterzeichnung:

"Ich freue mich sehr, dass wir heute nach mehr als dreijährigen

Verhandlungen endlich die Gründungsurkunde für die Stiftung

'Anerkennung und Hilfe' unterschreiben. Die Betroffenen haben lange

beharrlich dafür gekämpft, die Stiftung zu errichten. Menschen, die

als Kinder und Jugendliche in unserem Land in stationären

Einrichtungen der Behindertenhilfe beziehungsweise der Psychiatrie

unsägliches Leid erlitten haben, bekommen durch die Stiftung

'Anerkennung und Hilfe' nicht nur endlich die Anerkennung und die

finanzielle Unterstützung, die ihnen zusteht. Wir werden das

Geschehene nun auch endlich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt

machen können."



Schleswig-Holsteins Sozialministerin Kristin Alheit betonte als

Vorsitzende der ASMK und Ländervertreterin: "Ich freue mich, dass es

heute gelungen ist, diese Einigung im Sinne der Betroffenen zu

erzielen. Mir ist wichtig, dass wir sie in den weiteren

Aufarbeitungsprozess eng mit einbeziehen und dabei neben dem Thema

Gewalt und Missbrauch auch das Thema Medikamentenversuche beleuchten.

Kinder und Jugendliche haben in dieser Zeit Leid und Unrecht in

Einrichtungen erfahren. Darüber möchte ich von Herzen mein



ausdrückliches Bedauern ausdrücken. Wir werden jetzt dazu beitragen,

dieses Unrecht aufzuarbeiten, öffentlich anzuerkennen und Betroffenen

konkrete Hilfestellung leisten."



Die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in

Deutschland, Frau Präses Annette Kurschus, sagte: "Leid und Unrecht,

erlitten von vielen hilfebedürftigen Menschen in Einrichtungen der

Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen in

Deutschland nach 1949, sind der Anlass für die Errichtung der

Stiftung "Anerkennung und Hilfe". Mit Scham sehen Evangelische Kirche

und Diakonie auf die Verhältnisse und die Verantwortung auch

kirchlicher Einrichtungen für die Ereignisse in dieser Zeit. Wir

bedauern das Geschehene zutiefst und bitten die Betroffenen dafür um

Vergebung. Es ist uns wichtig, dass nun endlich auch für den Kreis

dieser Betroffenen ein Hilfesystem entsteht, um den heute noch

vorhandenen Folgewirkungen zu begegnen."



Erzbischof Dr. Stefan Heße (Hamburg), der in Vertretung für den

Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz in Lübeck teilnahm,

erklärte: "Die Stiftung ist ein absolut notwendiger Schritt zur

Anerkennung des Leids der Betroffenen. Das sind wir diesen Menschen

schuldig! Als Erzbischof der katholischen Kirche bedauere ich die

damals ausgeübte physische, psychische und sexuelle Gewalt zutiefst

und bitte die Betroffenen dafür um Entschuldigung. Kirchliche

Organisationen und Verantwortliche haben in diesen Fällen dem

christlichen Auftrag, Menschen mit Behinderung und psychiatrisch

Erkrankten in ihrer Entwicklung zu fördern und ihre Würde zu

schützen, nicht entsprochen. Meine große Hoffnung ist, dass die

Betroffenen durch die Anerkennung und die Hilfen ihren weiteren

Lebensweg etwas unbeschwerter und mit einem größeren inneren Frieden

gehen können."



Mit der Beteiligung am Hilfesystem kommen Bund, Länder und Kirchen

ihrer Aufgabe nach, in der Vergangenheit erlebtes Leid und Unrecht

transparent zu machen und ihren Beitrag zur Bewältigung und

Aufarbeitung zu leisten.



Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird Träger der

nichtrechtsfähigen Stiftung des Privatrechts, die von Bund, Ländern

und Kirchen gemeinsam zum 1. Januar 2017 errichtet wird. Die Stiftung

hat eine fünfjährige Laufzeit und soll für den Zeitraum 2017 bis 2021

bestehen. Betroffene können sich bis Ende 2019 in den Ländern

anmelden. Dafür errichten die Länder regionale qualifizierte Anlauf-

und Beratungsstellen.



Die Stiftung sieht neben einer individuellen Anerkennung des

Erlebten durch persönliche Gespräche mit den Betroffenen und einer

öffentlichen Anerkennung auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung der

seinerzeitigen Geschehnisse vor. Ferner sollen Betroffene, die heute

noch unter Folgewirkungen leiden, eine einmalige pauschale

Geldleistung von 9.000 Euro zur selbstbestimmten Verwendung erhalten.

Darüber hinaus wird eine einmalige Rentenersatzleistung von bis zu

5.000 Euro gezahlt, sofern sie dem Grunde nach

sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben, ohne dass dafür

Sozialversicherungsbeiträge abgeführt wurden.



