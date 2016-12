TRACE veröffentlicht die 2016 Edition seiner TRACE Matrix, dem globalen Index für Unternehmen zum Thema Bestechungsrisiken

Der U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ist seit 1977 in

Kraft und verbietet es Unternehmen, ausländische staatliche

Amtsträger direkt oder indirekt zu bestechen, andere Länder haben mit

ähnlichen Rechtsvorschriften nachgezogen. Aufgrund der erheblichen

Sanktionen für Verstöße und begrenzten Ressourcen, um die Einhaltung

zu gewährleisten, müssen Unternehmen Zugang zu umsetzbaren

Informationen über die Bestechungsrisiken haben, denen sie im Ausland

sehr wahrscheinlich ausgesetzt sind.



Die TRACE Matrix stellt Unternehmen eine solche Ressource zur

Verfügung, und untersucht die Bedingungen, die Korruption im

öffentlichen Sektor gedeihen lassen: (1) Art und Ausmaß der

Interaktion seitens der Regierung; (2) Vorhandensein und Durchsetzung

von Anti-Korruptions-Gesetzen; (3) Grad an geforderter finanzieller

Transparenz seitens öffentlicher Funktionsträger und Beamter; und (4)

Fähigkeit der Zivilgesellschaft, Korruption zu beobachten und

aufzudecken.



Für jede dieser vier "Domänen" (und verwandten Unterdomänen)

aggregiert die TRACE Matrix relevante Daten, die von führenden

Organisationen des öffentlichen Interesses und internationalen

Organisationen einschließlich der Vereinten Nationen, der Weltbank



und des Weltwirtschaftsforums stammen. Basierend auf einer

statistischen Analyse dieser Informationen wird jedem Land nicht nur

eine Gesamtpunktzahl zwischen 1 und 100 zugewiesen-wobei 100 für das

höchste Risiko steht-sondern es werden auch Punkte für jede der vier

Domänen und neun Subdomänen vergeben. Diese detaillierten

Informationen können Unternehmen helfen, die spezifischen Risiken in

jedem Land zu bewerten und Compliance- und Due-Diligence-Programme zu

konzipieren, die auf diese Risiken ausgerichtet sind.



"Die TRACE Matrix hat uns durch die Bereitstellung granularer

Informationen zum geschäftlichen Bestechungsrisiko geholfen, unsere

interne Risikomatrix zur Bekämpfung von Korruption zu verfeinern, und

wir konnten identifizieren, welchen Märkten wir persönliche Besuche

zur Korruptionsüberwachung abstatten werden" erklärte Gregory Bates,

Director of Ethics & Compliance LATAM bei Avon Products, Inc.



"Wir hatten, als wir die TRACE Matrix erstmalig ins Leben riefen,

erkannt, wie wichtig es für die internationale Wirtschaft ist, ein

speziell für ihre Befolgungsanstrengungen bei der Bekämpfung von

Korruption entwickeltes Werkzeug zu haben", sagte Alexandra Wrage,

Präsidentin von TRACE International. "Es gab zwar bereits andere

Korruptionsindizes, die jedoch alle nicht auf den besonderen Bedarf

von im Ausland tätigen Unternehmen hinsichtlich Bestechung und

Risikobewertung eingingen. Mit der Veröffentlichung der Matrix

Edition 2016 setzen wir unser Engagement für die Bereitstellung von

Informationen, die so detailliert und zuverlässig wie irgend möglich

sind, weiter fort, um die Compliance-Bestrebungen der Wirtschaft zu

unterstützen".



Die TRACE Matrix 2016 zeigt, im Vergleich mit der 2014 Ausgabe,

bei einigen Ländern erhebliche Verbesserungen auf, was das

Korruptionsrisiko im öffentlichen Sektor betrifft. Estland ist hier

führend; seine Gesamtpunktzahl fiel von 33 auf 17, womit das Land,

zusammen mit Schweden, Neuseeland, Hongkong und Norwegen zu den fünf

risikoärmsten Ländern zählt. Andere Länder mussten herbe Rückschläge

hinsichtlich ihres Korruptionsrisikoumfelds einstecken, so gehört

insbesondere Syrien mit einem von 73 auf 88 gestiegenen

Gesamtergebnis nach Nigeria, Angola, Jemen, Guinea, Kambodscha,

Myanmar und dem Südsudan zu den acht korruptionsgefährdeten Ländern

der Welt.



Die TRACE Matrix ist öffentlich zugänglich unter

https://www.traceinternational.org/trace-matrix.



Ein 90-Sekunden-Video zur TRACE Matrix finden Sie hier

(https://www.youtube.com/watch?v=z8Th45BKpGE&feature=youtu.be).



Informationen zu TRACE



TRACE International und TRACE Incorporated sind zwei eigenständige

Körperschaften mit einer gemeinsamen Mission zur Förderung der

wirtschaftlichen Transparenz weltweit, indem sie die

Compliance-Bestrebungen von multinationalen Konzernen und deren

Drittvermittler unterstützen. Weiter Informationen finden Sie unter

www.TRACEinternational.org.







