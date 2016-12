Seminarprogramm 2017 mit STEPS in Stuttgart

Kleine Seminare mit großer Wirkung: STEPS Personal- und Organisationsentwicklung aus Stuttgart bietet auch 2017 wieder eine kleine Auswahl der Trainings in einem offenen Seminarprogramm an.

(firmenpresse) - STEPS Personal- und Organisationsentwicklung mit Sitz in Stuttgart ist Experte für Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Führungskompetenz. Das Angebot umfasst Coaching, Beratung und Seminare. Die Inhouse-Seminare werden für die Kunden maßgeschneidert. Außerdem gibt es ein kleines offenes Angebot ausgewählter Themen. Das sind ca. 10 - 12 Termine pro Jahr. Das Programm für 2017 ist fertig und auf der Homepage unter http://steps-stuttgart.de/termine abrufbar. Von dort gibt es Links zu weiteren Informationen, zur Online-Anmeldung und zum PDF-Download.

Das besondere an dem Programm: Es wird Durchführungsgarantie angeboten, wenn die Teilnehmer sich bis 14 Tage vor dem Termin anmelden. Die Seminare finden alle in Stuttgart statt, die Räumlichkeiten werden je nach Teilnehmerzahl angemietet.

Für kleine und mittelständische Unternehmen lohnt sich ein Inhouse-Seminar häufig nicht, weil nur 1 oder 2 Personen geschult werden müssen. Außerdem ist es schwierig, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Weiterbildung einen ganzen Tag freizustellen. Und dann heißt es oft zeitnah zum Seminartermin: Leider müssen wird das Seminar wegen mangelnder Teilnehmerzahl absagen. Denn häufig starten die Weiterbildner erst ab 8 Anmeldungen. Diese Lücke wird bei STEPS in Stuttgart geschlossen. Ein kleines Angebot aus dem gesamten Repertoire wird als offenes Seminar mit Durchführungsgarantie angeboten. So können die interessierten Firmen zielgerichtet planen, weil vereinbarte Termine auch stattfinden. Und mit 8 Anmeldungen ist die maximale Teilnehmerzahl erreicht. Die Inhalte, ein intensives Training, die Wünsche der Teilnehmer und Zeit für Diskussionen stehen in den kleinen Seminaren im Vordergrund. Aber auch die Nachhaltigkeit kommt nicht zu kurz: bis 4 Wochen nach dem Seminartermin kann bis zu 30 Minuten kostenloses Telefoncoaching in Anspruch genommen werden. Termine dafür gibt es montags von 9.00 - 13.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Bei Interesse bekommt man detaillierte Informationen unter 0711/50 900 53 oder seminare(at)steps-stuttgart.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.steps-stuttgart.de/termine/



Dies ist eine Pressemitteilung von

STEPS Personal- und Organisationsentwicklung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.12.2016 - 18:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1431726

Anzahl Zeichen: 2260

Kontakt-Informationen:

Firma: STEPS Personal- und Organisationsentwicklung

Ansprechpartner: Monika Kettler

Stadt: Stuttgart

Telefon: 0711/5090053



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 01.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 45 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung