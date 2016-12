Southo CA-Scharniere mit Torsionsfeder

Sicherer Halt, selbst wenn?s schwer wird

(PresseBox) - Die neue Southco CA-Scharnierserie mit Torsionsfeder wurde speziell für den sicheren Halt von sehr schweren Klappen oder Platten entwickelt. Das Eigengewicht der Last wird über eine Torsionsfeder als Gegengewicht ausgeglichen. Sämtliche Öffnungs- und Positionierungsvorgänge erfolgen ohne großen Kraftaufwand und zusätzliche unterstützende Komponenten. Die platzsparende Montage von außen prädestiniert das CA Scharnier für den Einsatz in der Medizintechnik, Lebensmittelindustrie sowie bei allen Elektrogeräten mit schweren Deckeln. Es stehen zahlreiche hochbelastbare Varianten und Modelle sowie die Möglichkeit zur kundenspezifischen Anpassung zur Verfügung.



Als international führender Spezialist für Verbindungstechnik bietet das Unternehmen KVT-Fastening ausgefeilte, hochwertige Einzelkomponenten und kundenspezifische Lösungen für Anwendungen in unterschiedlichsten Industrien und Branchen an. Das Unternehmen gehört zur Bossard Gruppe, innerhalb derer es die Rolle des führenden Anbieters von intelligenten Lösungen für industrielle Verbindungstechnik einnimmt.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als international führender Spezialist für Verbindungstechnik bietet das Unternehmen KVT-Fastening ausgefeilte, hochwertige Einzelkomponenten und kundenspezifische Lösungen für Anwendungen in unterschiedlichsten Industrien und Branchen an. Das Unternehmen gehört zur Bossard Gruppe, innerhalb derer es die Rolle des führenden Anbieters von intelligenten Lösungen für industrielle Verbindungstechnik einnimmt.





Dies ist eine Pressemitteilung von

KVT-Fastening GmbH

Datum: 01.12.2016 - 17:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1431727

Anzahl Zeichen: 1162

Kontakt-Informationen:

Firma: KVT-Fastening GmbH

Stadt: Illerrieden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 41 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung